Radosław Kałużny już nie wierzy. "Kłopoty gwarantowane"

Mecz barażowy o awans na MŚ 2022 w Katarze pomiędzy Polską a Rosją ma się odbyć 24 marca. Obie reprezentacje przygotowują się do tego spotkania. Ostatnie wydarzenia wywołały dyskusje co do słuszności organizowania starcia na terenie Rosji. Chodzi o decyzję podjętą przez Władimira Putina o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. W tych regionach pojawiły się też oddziały wojsk rosyjskich, co tłumaczono troską o pokój w regionie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Kałużny nie ma wątpliwości. "Mamy oddać mecz walkowerem?"

Strona Polska ma wątpliwości, czy reprezentacja Polski powinna w ogóle polecieć na ten mecz do Rosji. Postulowane jest przede wszystkim rozegranie spotkania na neutralnym terenie, a działania w tej sprawie podjął już zarówno Polski Związek Piłki Nożnej jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Spore grono osób ze środowiska piłkarskiego wątpi jednak, że uda się cokolwiek ugrać w tej kwestii. Jedną z nich jest Radosław Kałużny. - Nie znam się i nie chcę znać na polityce, nigdy się do niej nie wpieprzałem, lecz jeśli UEFA lub FIFA nie zwolnią nas z obowiązku grania, to mamy jakieś wyjście? Oddać mecz walkowerem? A na dokładkę mogliby nam wlepić dyskwalifikację. Zakładając katastroficzny scenariusz, nieźle musiałby czuć się Czesław Michniewicz, który dopiero co został selekcjonerem - powiedział były reprezentant Polski w "Przeglądzie Sportowym".

48-latek uważa, że jeżeli nie uda się nic zrobić, to trzeba lecieć do Moskwy i postarać się odebrać Rosjanom szanse na mundial. - Sądzę, że normalni Rosjanie, również piłkarze tamtej reprezentacji, nie chcą wojen, zamieszania i napięcia. Z drugiej strony, bądź odważny i tam powiedz coś głośno o nieobliczalnym typku Putinie... Kłopoty gwarantowane - zauważył Kałużny.

Nadal nie wiadomo więc, co ostatecznie stanie się z meczem barażowym z Rosją. Na ten moment ma się on odbyć zgodnie z planem 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie.