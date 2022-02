Szwecja staje po stronie Polski. Sjostrand: Kontaktowałem się już z FIFA

Szwecja w drodze po awans na tegoroczne mistrzostwa świata musi najpierw uporać się z Czechami, a następnie pokonać zwycięzcę meczu Rosja - Polska. Poniedziałkowe orędzie Władimira Putina, w trakcie którego ogłosił podpisanie dekretu o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych regionów Ukrainy spowodowało, że PZPN wysłał do FIFA prośbę o wyjaśnienia w sprawie organizacji meczu w Moskwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz selekcjonerem piłkarzy. Radosław Majdan miażdży decyzję prezesa PZPN

Rosjanie odpowiadają PZPN. I to za pośrednictwem Russia Today

Szwedzi również z obawami przez meczem

Sekretarz generalny szwedzkiej federacji piłkarskiej Hakan Sjostrand w rozmowie z agencją TT także wypowiedział się na temat obecnych wydarzeń i wyraził zrozumienie dla polskiej strony w kwestii obaw przed marcowymi meczem z Rosją.

- Mam wielkie zrozumienie dla obaw Polaków, bo oni doskonale wiedzą, że będą musieli zagrać. Musimy uważnie śledzić rozwój sytuacji i podejmować decyzje na jego podstawie. Wszystko zależy od tego, co zrobią Unia Europejska i ONZ. Ostatnie dwa lata w piłce nożnej wymagały podejmowania wielu szybkich decyzji i jestem przekonany, że będą one mogły być podjęte także teraz - powiedział.

Sjostrand stwierdził również, że istnieje szansa, iż tamtejszy związek nie wyśle szwedzkich piłkarzy do kraju, który wszczyna konflikt zbrojny. - Musimy założyć, że nie będzie tam meczu. Decyzja będzie należeć do FIFA, która organizuje to spotkanie. Musimy być w stanie zagwarantować bezpieczeństwo zawodnikom, sztabowi i kibicom. Sam kontaktowałem się już z FIFA w tej sprawie - dodał.

Nawet Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. meczu Rosja - Polska

Barażowy mecz pomiędzy Rosją i Polską odbędzie się 24 marca o godzinie 18:00 na Stadionie Łużniki w Moskwie, z kolei o godzinie 20:45 Szwecja zagra z Czechami.