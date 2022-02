Mariusz Piekarski jednoznacznie o meczu Rosja - Polska w Moskwie: Histeria

Mecz barażowy o awans na MŚ 2022 w Katarze pomiędzy Polską a Rosją ma się odbyć 24 marca. Obie reprezentacje przygotowują się do tego spotkania. Ostatnie wydarzenia wywołały dyskusje co do słuszności organizowania starcia na terenie Rosji. Chodzi o decyzję podjętą przez Władimira Putina o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. W tych regionach pojawiły się też oddziały wojsk rosyjskich, co tłumaczono troską o pokój w regionie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział wprost, że w obecnej sytuacji reprezentacja Polski nie powinna w ogóle jechać do Rosji i jeżeli już, to mecz powinien się odbyć na neutralnym terenie. Podobnego zdania jest PZPN, który potwierdził, że wysłał już prośbę do FIFA o jak najszybsze wyjaśnienie sytuacji i podjęcie konkretnych działań.

Rosjanie mówią o "histerii" Polaków. Piekarski się z nimi zgadza

Na te reakcje odpowiedzieli już Rosjanie, którzy są zaskoczeni taką postawą. Członek komitetu technicznego Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Aleksandr Mirzojan nazwał wprost zachowanie Polaków "histerią". Do tych słów natomiast przychylił się agent Czesława Michniewicza - Mariusz Piekarski, który również zdaje się nie rozumieć obaw strony polskiej. - Trudno się z nimi nie zgodzić. Ciągła histeria - w punkt + wszechobecna polityka! - napisał na Twitterze.

Mariusz Piekarski od lat jest blisko związany z Rosją. Sprowadził do tamtejszej ligi już kilku swoich podopiecznych m.in. Sebastiana Szymańskiego czy Macieja Rybusa. Przed przejęcie reprezentacji Polski pojawiały się głosy, że ten kierunek mógłby w związku z tym obrać także sam Czesław Michniewicz. Piekarski jest również jego agentem

Nadal nie wiadomo więc, co ostatecznie stanie się z meczem barażowym z Rosją. Na ten moment ma się on odbyć zgodnie z planem 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie.