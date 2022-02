Pierwsze sankcje już uderzają bezpośrednio w rosyjski sport. To dopiero początek

- Dzisiaj Wielka Brytania nakłada sankcje na pięć następujących rosyjskich banków: Rossija, Promsvyazbank, Industrial Savings Bank, Genbank i Black Sea Development Bank. Dodatkowo na trzech bardzo zamożnych ludzi: Giennadija Timczenkę, Borysa Rotenberga i Igora Rotenberga. Wszelkie aktywa, jakie posiadają w naszym kraju, zostają zamrożone. Wszyscy nie będą mogli także wjechać do Wielkiej Brytanii, a nasze firmy i osoby prywatne nie mogą prowadzić z nimi żadnych interesów - powiedział we wtorek Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii.

PZPN wydał oficjalne oświadczenie ws. barażu z Rosją. Zwraca się do FIFA

Premier Wielkiej Brytanii zapowiada, że to dopiero początek sankcji

Johnson od razu zaznaczył, że to dopiero początek brytyjskiej odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy. Na działania Władimira Putina, który w poniedziałek podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Wysłał tam oddziały wojsk, tłumacząc się troską o pokój w regionie.

Pierwsze sankcje Wielkiej Brytanii już mają bezpośredni wpływ na rosyjski sport - pisze sports.ru i zwraca uwagę, że Promsvyazbank jest sponsorem CSKA, Boris Rotenberg właścicielem klubu piłkarskiego PFK Soczi, a Giennadij Timczenko prezesem hokejowej drużyny SKA Sankt Petersburg.

Minister sportu: Polscy piłkarze nie powinni jechać na baraż el. MŚ 2022

Kim są Rosjanie, których Londyn objął sankcjami?

Igor i Robert Rotenbergowie to bracia, do których należy przede wszystkim grupa SGM - jedna z największych firm budowlanych w Rosji specjalizujących się w budowie gazociągów i linii elektroenergetycznych. Według mediów cała rodzina Rotenbergów jest bardzo blisko związana z Putinem. Ma też powiązania z licznymi rosyjskimi firmami działającymi w branży nieruchomości. Do braci Rotenbergów należy jednak nie tylko firma budowlana, ale także jedna z największych w Rosji sieci bankomatów. A ich interesy są także bezpośrednio związane z Gazpromem, czołowym sponsorem Ligi Mistrzów.

Timczenko, który jest prezesem SKA Sankt Petersburg, także jest rosyjskim oligarchą i miliarderem. Właścicielem m.in. spółki Novatek, bezpośredniego rywala Gazpromu. Według indeksu Bloomberga znajduje się na 96. miejscu najbogatszych ludzi z majątkiem szacowanym na 19,5 mld dol.