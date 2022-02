Piłkarz Manchesteru United wybiera reprezentację. Ma trzy opcje

Manchester United przechodzi w ostatnim czasie bardzo trudne chwile. Drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka nie prezentuje się najlepiej i zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli Premier League. W dodatku niedawno skompromitowała się, odpadając z Pucharu Anglii z drugoligowym Middlesbrough.

Rangnick nie uzdrowił więc drużyny, która do niedawna była prowadzona przez Ole Gunnara Solskjaera, ale udało mu się to, z czego do tej pory słynął. Niemiecki szkoleniowiec wypromował już pierwszego młodego zawodnika - Anthony'ego Elangę, który w ostatnim czasie stał się bardzo ważną postacią Manchesteru United.

19-letni skrzydłowy jeszcze do niedawna występował jedynie w rezerwach grających w Premier League 2. Teraz ma jednak już 13 występów w pierwszej drużynie United, w których zdobył dwie bramki. Elanga po raz ostatni trafił do siatki w niedzielnym spotkaniu z Leeds United, które Manchester wygrał 4:2.

Trudny wybór przez nowym gwiazdorem Manchesteru United. Naciska sam Samuel Eto'o

Teraz Anthony'ego Elangę czeka bardzo trudny wybór reprezentacji, w której barwach będzie chciał występować. 19-latek urodził się w Malmoe w Szwecji i to właśnie w młodzieżowych kadrach tego kraju występował do tej pory. Szwedzi bardzo intensywnie zabiegają o jego względy i mają nadzieję, że młody skrzydłowy nie zmieni zdania.

- Jest on częścią naszych drużyn młodzieżowych od dawna i został poproszony o kontakt z nami w styczniu. Oczywiście, że staramy się mieć jego sytuacje pod kontrolą. Zawodnik bardzo dobrze wie, iż od bardzo dawna znajduje się na liście najbardziej perspektywicznych talentów szwedzkiego futbolu – mówił niedawno dyrektor szwedzkiej kadry Stefan Pettersson na łamach Sport Witness.

Elanga ma jednak możliwość gry dla jeszcze dwóch krajów. Pierwszym z nich jest oczywiście Anglia, w której się wychował i mieszka już od dawna. To uprawnia go do reprezentowania tego kraju, ale w drużynie Garetha Southgate'a jest bardzo wielu konkurentów.

Drugą opcją dla 19-latka jest natomiast reprezentacja Kamerunu. To właśnie z tego kraju pochodzi ojciec piłkarza Manchesteru United - Joseph, który również był piłkarzem. Z medialnych informacji wynika, że na występy Elangi dla Kamerunu ma naciskać prezes tamtejszej federacji Samuel Eto'o, który jest dobrym znajomym ojca młodego zawodnika z czasów wspólnej gry w kadrze.