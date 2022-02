Prezes Realu traci cierpliwość do Mbappe. Nie będzie czekał w nieskończoność

W ostatnich miesiącach odejście Kyliana Mbappe to temat, który najbardziej interesuje kibiców Paris Saint-Germain. Głównym kandydatem do sprowadzenia 23-latka ma być Real Madryt, który próbował kupić piłkarza już latem ubiegłego roku. Sam Mbappe zapytany o możliwe odejście powiedział, że to jeszcze nie czas na podejmowanie takiej decyzji.

Perez ponagla Mbappe. Oferta nie będzie czekała wiecznie

- Skupiam się na wygranej z Realem Madryt. Postaram się zrobić różnicę. Potem zobaczymy, co się wydarzy - usłyszeli dziennikarze. I jak zapowiedział, tak zrobił. To po jego golu PSG wygrało z Realem w 1/8 finału Ligi Mistrzów (1:0).

Brytyjski dziennik "The Independent" dotarł do informacji, jakoby PSG miało w planach mianować Kyliana Mbappe najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Według doniesień Francuz miałby zarabiać znacznie więcej niż 600 tys. euro tygodniowo. Kwota ta miałaby być bliższa milionowi euro! "The Times" podaje z kolei, że dwóch francuskich prezydentów — Emmanuel Macron i Nicolas Sarkozy — interweniowało, aby zachęcić Mbappé do pozostania w PSG.

Florentino Perez, prezes Królewskich, ponagla Mbappe mówiąc, że jego decyzja nie może być odkładana w nieskończoność, a "pieniądze przeznaczone na jego transfer zostaną przekierowane na pozyskanie innych elitarnych talentów" jeśli Francuz podpisze nową umowę z PSG. Mówi się, że Perez chce w Realu także Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

- Nie zamierzam tego ukrywać, nie mamy prawie żadnych kontaktów z Realem Madryt - powiedział francuskim mediom prezes PSG Nasser Al-Khelaifi.

Kontrakt Mbappe z PSG wygasa z końcem bieżącego sezonu. Jeżeli paryżanie nie dojdą do porozumienia z 23-latkiem, odejdzie on za darmo do innego klubu. Chętnych z pewnością nie będzie brakowało, pytanie jednak: jaki kierunek wybierze piłkarz? Obecnie PSG zajmuje 1. miejsce w Ligue 1 i ma przewagę nad Realem Madryt w walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów.