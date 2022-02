Bayern w tarapatach przez rekordowy transfer. Lawina ruszyła

Bayern Monachium w obecnym sezonie jest w bardzo wysokiej formie. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna nie zawodzi i ze sporą przewagą zajmuje pozycję lidera Bundesligi. Bawarczycy bez najmniejszego problemu, z kompletem zwycięstw wyszli z grupy Ligi Mistrzów i są jednym z głównych faworytów do triumfu w całych rozgrywkach, choć w pierwszym spotkaniu 1/8 finału zaliczyli wpadkę i zaledwie zremisowali z Red Bullem Salzburg 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Kłopoty władz Bayernu. Zawodnicy nie chcą podpisywać nowych kontraktów

W ostatnim czasie Bayern Monachium bardzo mocno zabrał się do pracy nad negocjowaniem nowych umów z zawodnikami, którym kończą się kontrakty. Jednym z nich jest, chociażby Robert Lewandowski, którego umowa wygasa w czerwcu 2023 roku i nadal nie została przedłużona. Jednak oprócz Polaka nowych podpisów nie złożyło jeszcze kilku innych zawodników.

Media: UEFA może ukarać Rosję. Pojawiły się "poważne wątpliwości"

Jak się okazuje długo przeciągające się negocjacje m.in. z Kingsleyem Comanem nie są przypadkowe. Według informacji portalu Spox.com negocjacje skomplikował kontrakt... Lucasa Hernandeza. Francuz trafił do Bayernu latem 2019 roku za rekordową w historii klubu kwotę 80 milionów euro i został dla niego stworzony komin płacowy. 26-latek otrzymał pensję w wysokości aż 17 milionów euro rocznie. Na podobną pensję w Bawarii mogą liczyć jedynie Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Thomas Mueller.

Nowa reprezentacyjna siła w futbolu. Hurtowo ściągają piłkarzy i dają im paszporty

Tak wysokie wynagrodzenie Hernandeza sprawiło, że pozostali zawodnicy zaczęli wymuszać na władzach Bayernu spore podwyżki, co stanowi ogromny problem. Według mediów udało się już osiągnąć porozumienie m.in. z Leroyem Sane, ale Niemiec wynegocjował sobie ponad dwukrotną podwyżkę. Nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się sprawa z Comanem, ale może być podobnie jak z Alabą i Suele, którzy też żądali zbyt dużych pieniędzy. I Bayern nie dał się złamać, ale traci ważnych piłkarzy: Alaba odszedł po wygaśnięciu umowy do Realu Madryt, za to Suele po sezonie zostanie piłkarzem Borussii Dortmund.