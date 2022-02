Media: UEFA może ukarać Rosję. Pojawiły się "poważne wątpliwości"

Finał rozgrywek w ramach Ligi Mistrzów 2021/2022 zaplanowany został na 28 maja. UEFA wskazała, że decydujące starcie odbędzie się w Sankt Petersburgu. Zaogniająca się sytuacja między Rosją a Ukrainą powoduje, że miejsce rozgrywania najważniejszego spotkania LM może się zmienić.

Rosja straci finał Ligi Mistrzów?

"W UEFA pojawiły się poważne wątpliwości co do rozegrania meczu na Gazprom Arenie w związku z kryzysem ukraińskim" - podaje "The Mirror". Brytyjscy dziennikarze uznają, że jednym z kandydatów do przejęcia organizacji finału jest legendarny stadion Wembley.

Gdyby odebrano Rosjanom prawo do przeprowadzenia meczu, byłby to trzeci raz z rzędu, kiedy finał ostatecznie rozgrywany jest w innym miejscu, niż pierwotnie planowano. W poprzednich dwóch latach ostatni mecz Ligi Mistrzów miał odbywać się w Stambule. W 2020 roku przeszkodziła pandemia koronawirusa i finał przesunięto na sierpień. Wówczas przejęła go Lizbona. Przed rokiem, też przez pandemię, dwa tygodnie przed wydarzeniem, przeniesiono je do Porto.

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin, prezydent Rosji, podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Wysłał tam też oddziały swoich wojsk. Tłumaczył się rzekomą troską o "utrzymanie pokoju" w tym rejonie. Zdaniem "The Mirror", jeśli dojdzie do otwartego konfliktu, to "organ zarządzający europejskim futbolem nie będzie miał innego wyjścia, jak porzucić pierwotny plan i wskazać alternatywne miejsce finału".

Przypomnijmy, że już 24 marca biało-czerwoni mają zagrać w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Sytuacja międzynarodowa powoduje, że pojawia się coraz więcej pytań o przyszłość tego spotkania. Czy Polacy na pewno pojadą do Moskwy? A jeśli tak, to czy będą tam bezpieczni? I czy w ogóle istnieje szansa, żeby mecz odbył się w innym miejscu?

Tak, ale tylko w jednym przypadku. "Według europejskiej i światowej centrali - mecz może przeniesiony tylko wtedy, jeśli sytuacja byłaby niebezpieczna w miejscu rozgrywania spotkania. UEFA i FIFA w tym akurat konkretnym przypadku stara się, by nie łączyć polityki ze sportem. Mecz mógłby zostać więc przeniesiony tylko wtedy, gdyby w Moskwie było niebezpiecznie. (...) Jeśli sytuacja się zaostrzy - niewykluczone, że polska federacja zgłosi chęć przeniesienia meczu i zadeklaruje gotowość do przyjęcia obu drużyn w naszym kraju. W takim wypadku mecz odbyłby się zapewne na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie ma też odbyć się ewentualny finał baraży. Na dziś taka ewentualność jest jednak oceniana na bardzo niską" - informuje TVP Sport.

Jeśli Polska wygra z Rosją, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. A jeśli Czesław Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B). Mundial będzie trwał na przełomie listopada i grudnia.