Nowa reprezentacyjna siła w futbolu. Hurtowo ściągają piłkarzy i dają im paszporty

Pomysł jest prosty. Jamajska federacja wysłała do Anglii swoich przedstawicieli, by namawiali do gry w reprezentacji najzdolniejszych piłkarzy, którzy mają prawo otrzymać jamajski paszport. A czy zdecydują się na to z wyrachowania, nie mając szans na grę w angielskiej kadrze, czy z miłości lub sentymentu do kraju swoich przodków, nie ma większego znaczenia. W reprezentacji jest miejsce dla każdego, kto gra na wysokim poziomie. Celem jest awans na mistrzostwa świata w 2026 r., rozgrywane w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Mają w składzie skrzydłowego za 32 miliony euro i gwiazdę West Hamu

Dla Jamajki grają już Ethan Pinnock, urodzony w Londynie obrońca Brantford, Liam Moore ze Stoke City, Bobby Reid z Fulham, Leon Bailey z Aston Villi, Michail Antonio z West Hamu United i kilku innych piłkarzy z Premier League i Championship. Następny ma być Djed Spence, 21-letni prawy obrońca Nottingham Forest. Jest właściwie modelowym przykładem piłkarza, którego szuka jamajska federacja: młody, chwalony, urodzony i wychowany w Anglii, ale w rodzinie emigrantów z Jamajki. W tym sezonie gra tak dobrze, że latem może trafić do Arsenalu, Tottenhamu, Interu lub Romy. Wszystkie te kluby już o niego pytały. Ale walczą o niego również federacje. Anglicy prawdopodobnie zaproszą go w marcu do kadry U-21, Jamajka już widzi go w pierwszej reprezentacji.

Nie jest to nowy pomysł. Zmieniła się tylko skala i tempo wydawania paszportów. Obecny selekcjoner Jamajki, Paul Hall sam urodził się w Notthingham, ale był w kadrze Jamajki na mundial w 1998 r. i już wtedy obok niego było sześciu innych piłkarzy urodzonych w Anglii. Dlaczego później, przez wiele lat, Jamajka nie poszła za ciosem i nie walczyła o kolejnych zdolnych piłkarzy - choćby Raheema Sterlinga, Kyle’a Walkera czy Alexa Oxlade’a-Chamberlaina? Prawdopodobnie dlatego, że kadrze z 1998 r. zabrakło sukcesów. Na mistrzostwach świata we Francji odpadła w grupie, a na żadne następne się nie zakwalifikowała, więc federacja na wiele lat straciła motywację.

Nowy impuls przyszedł dopiero w marcu 2021 r., gdy Michael Rickett, prezes jamajskiej federacji, w państwowej telewizji triumfalnie wyświetlił nazwiska kilku piłkarzy Premier League, m.in. Andre Graya z Watford, Isaaca Haydena z Newcastle, Nathana Redmonda z Southampton, Masona Holgate’a z Evertonu i Ivana Toneya z Brantford, by oznajmić kibicom, że ci piłkarze zdecydowali się reprezentować Jamajkę i są w trakcie uzyskiwania paszportów lub niedługo ruszą procesy w ich sprawach. Kilka miesięcy później Rickett poprosił o cierpliwość, bo w dobie pandemii koronawirusa formalności trwają znacznie dłużej.

Jak to działa?

Najważniejszy jest kontakt - mówią w jamajskim związku. Skauci odzywają się do piłkarzy lub ich agentów i badają zainteresowanie. Sytuacje, w których to zawodnik inicjuje kontakt z federacją, zdarzają się rzadziej. - Tłumaczymy piłkarzom, w co się pakują, jesteśmy z nimi bardzo szczerzy, więc wspominamy o długich lotach samolotem i gorszych warunkach organizacyjnych niż w ich klubach - mówił "The Athletic" Dalton Wint, sekretarz generalny federacji.

- Wiedziałem, z czym wiąże się gra dla Jamajki. Śledziłem to, co się dzieje - przyznał Andre Gray, napastnik Watford, który ma już za sobą debiut. - Czułem się jak w domu. Byłem wychowywany w tej kulturze, rodzice podtrzymywali tradycję, więc czułem się bardzo dobrze. Kibice są podekscytowani zdobyciem nowych piłkarzy. Pewnie, nie wszystko jest piękne. Ale na ładnych boiskach gram przez cały czas, a tam piękne są serca ludzi i kultura tego kraju - mówił.

Sam proces uzyskiwania paszportu często jest trudniejszy niż mogłoby się wydawać. Większość piłkarzy ma możliwość otrzymania paszportu ze względu na pochodzenie swoich dziadków, którzy byli częścią ogromnej fali migracji z Jamajki na Wyspy Brytyjskie po II wojnie światowej. Czasami ich dokumenty były wypełniane bardzo niedbale - nie zgadzał się zapis imion i nazwisk, pojawiały się też błędy w datach urodzenia. Dzisiaj wyjaśnianie tych wszystkich rozbieżności zabiera sporo czasu.

I to pomimo przychylności władz. Federacja do pomocy zaangażowała Ministerstwo Spraw Zagranicznych i konsulaty w Wielkiej Brytanii. Na miejscu piłkarze mają też do dyspozycji Winstona Clarke’a, agenta piłkarskiego, który pochodzi z Jamajki i pomaga im w załatwieniu różnych formalności.

- Proces nie kończy się na wydaniu paszportów. Trzeba jeszcze utrzymać zainteresowanie piłkarzy, pozostawać z nimi w kontakcie i robić wszystko, by na zgrupowaniach czuli się komfortowo. Chcemy zbliżać się profesjonalizmem do poziomu ich klubów. Robimy też wszystko, by naprawdę poczuli więź z kibicami i krajem, który będą reprezentować - zapewnia Wint w "The Athletic".

Falstart. Jamajka dużo lepiej wygląda na papierze niż na boisku

Skład Jamajki robi wrażenie. Ale na razie przede wszystkim na papierze, bo eliminacje do mundialu w Katarze skończyły się klęską. Jamajka przegrała trzy mecze z rzędu - z Meksykiem, Kostaryką oraz Panamą - i w marcu zagra już tylko o honor. Jej nowy selekcjoner - Paul Hall ma potraktować ostatnie trzy spotkania jak sparingi, podczas których zespół będzie mógł się lepiej zgrać. Dotychczas wyglądał - co dziwić nie powinno - jak zbieranina piłkarzy.

Prezes Michael Rickett mocno za to oberwał. Początkowo kibice chwalili jego zapał do naturalizowania piłkarzy i entuzjastycznie reagowali na wieści o kolejnych zwerbowanych gwiazdach. Ale po kilku nieudanych meczach entuzjazm opadł, a prezesowi zarzuca się przesadę i ingerencję w pracę selekcjonera. Część dziennikarzy uważa bowiem, że Rickett wymagał, by dla nowych zawodników od razu znaleźć miejsce w wyjściowym składzie. Prezes oczywiście temu zaprzeczył.

Żaden z piłkarzy też nie skarżył się na nierówne traktowanie, ale część zawodników, tłumacząc serię porażek, zwracała uwagę właśnie na brak zgrania i pośpiech przy wkomponowywaniu nowych zawodników. - W związku z obowiązkowymi kwarantannami po wlocie do kraju, część naszych piłkarzy dołączyła do treningów krótko przed meczem. W pełnym składzie odbyliśmy może dwa treningi. Brakowało nam czasu na poznanie się i przećwiczenie najważniejszych schematów. Trudno grać w zespole, którego nie znasz, z zawodnikami, których nie znasz, u trenera, którego stylu nie znasz. Zaczynamy budowę drużyny od początku. Musimy zagrać razem kilka meczów, by zacząć prezentować się na miarę potencjału - wyjaśniał Kemar Roofe, napastnik Rangers FC. - Czas będzie grał na naszą korzyść - podkreśla.

Z podobnego założenia wychodzi federacja. Realnym i najważniejszym celem jest awans na mundial w 2026 r. Do tego czasu drużyna może zostać jeszcze wzmocniona kilkoma piłkarzami z Anglii, którzy jednak zdążą najpierw rozegrać kilka meczów przed eliminacjami. O awans na mistrzostwa będzie łatwiej, bo po raz pierwszy w turnieju zagra 48 zespołów - 16 więcej niż dotychczas.

