Guilherme może w przyszłości wrócić do Legii? "Ma numer mój i mojego agenta"

Od grudnia zeszłego roku Guilherme jest zawodnikiem chińskiego Guangzhou City. W poprzednim sezonie zagrał w 14 meczach ligowych, w których strzelił pięć goli i miał pięć asyst. Chociaż były zawodnik Legii Warszawa jest w chińskim klubie ważnym zawodnikiem i wiąże go jeszcze dwuletni kontrakt, to wcale nie jest pewne, że w nim pozostanie.

Wszystko przez to, że żona i dziecko piłkarza nie mają wizy na pobyt w Chinach. Guilherme zaś nie chce pozostawać w Azji bez nich. Na razie nie wiadomo, czy sprawę uda się rozwiązać po myśli zawodnika, czy poprosi on o zgodę na odejście.

"Legia ma mój numer"

- Mam kilka opcji - przyznał zawodnik w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl. Brazylijczyk jednocześnie zapewnił, że nie rozmawiał z żadnym polskim klubem. Guilherme odniósł się też do możliwości powrotu do Legii. Chociaż zawodnik podkreślił, że powrót do Polski jest mało prawdopodobny z powodów finansowych, to mimo wszystko takiej możliwości nie wykluczył.

- Czy rozmawiałem z nimi? Nie, ale Legia ma mój numer i mojego agenta też. Wiadomo, że w przypadku tego klubu na kwestie finansowe można spojrzeć inaczej - stwierdził pomocnik. I dodał: - Obserwuję sytuację i bardzo mnie to boli, bo mam dużo miłości do tego klubu. Legia potrzebuje piłkarzy z charakterem i osobowością.

Guilherme był zawodnikiem Legii w latach 2014-2018. W stołecznym klubie trzykrotnie świętował mistrzostwo kraju oraz zdobył dwa Puchary Polski. W Ekstraklasie wystąpił w 99 spotkaniach i strzelił 14 goli.

W styczniu 2018 roku Brazylijczyk odszedł do włoskiego Benevento. Później grał też w Yeni Malatyaspor Kulubu, Trabzonsporze i Goztepe SK. Z Turcji Guilherme wyjechał do Chin.