Były reprezentant Włoch zachwycony Zielińskim. "Jeden z najlepszych w Europie"

Choć postawa Piotra Zielińskiego w reprezentacji Polski często jest kwestionowana przez kibiców, poczynania pomocnika w piłce klubowej są doceniane przez wielu ekspertów. 27-latek jest filarem Napoli w tym sezonie, co jest tylko potwierdzeniem wkładu, jaki wnosi do gry swojej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Zieliński może być liderem kadry? „On jedną akcją nie odmieni losów meczu"

Kibice Legii mają dość. Jednoznaczny apel przed meczem z Wisłą. "Koniec"

Zieliński "jednym z najlepszych w Europie"

W rozmowie z portalem sport.tvp.pl były reprezentant Włoch Manuele Blasi skomentował występ Zielińskiego w czwartkowym meczu z FC Barceloną, w którym wpisał się na listę strzelców. - Piotr zaliczył kolejny świetny występ w tym sezonie. Na dodatek w meczu z tak wielkim rywalem strzelił gola, na którego sam sobie zapracował - powiedział.

Zdaniem 41-latka reprezentant Polski należy do ścisłej europejskiej czołówki piłkarzy. - W moim odczuciu Zieliński jest jednym z najlepszych piłkarzy w Europie i wcale nie mam na myśli tylko jego pozycji. Uważam, że to jeden z najlepszych graczy na Starym Kontynencie - dodał Blasi.

Blasi o potencjalnym transferze Zielińskiego

Znakomita postawa Zielińskiego w ostatnich sezonach sprawiła, że jego usługami zaczęły się interesować inne kluby z europejskiego topu. Swego czasu bardzo mocno łączono go z przenosinami do Liverpoolu, ponieważ wielkim fanem talentu Polaka jest Juergen Klopp. Jak dotąd jednak nie doszło do finalizacji takiego transferu.

Blasi uważa, że Zieliński mógłby przenieść się tylko do największym drużyn w Europie. - Jeżeli jednak transfer wchodziłby w grę, to mogą "zabrać" go tylko największe kluby. Mam na myśli kluby pokroju Realu Madryt czy Barcelony, a ich przecież nie ma dużo - podsumował.

Atalanta zostanie sprzedana za setki milionów. Media: Podpisano porozumienie

Piotr Zieliński jest absolutnym filarem swojej drużyny w obecnym sezonie. Dotychczas Polak rozegrał 29 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst.