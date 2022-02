Lewandowski zachwyca się kolegą po fachu. "To imponujące"

Od kilku sezonów Robert Lewandowski niemal nieustannie jest łączony z transferem do Realu Madryt. Gdyby w końcu taka transakcja doszła do skutku, Polak mierzyłby się wówczas z Karimem Benzemą, który od wielu lat ma pewne miejsce w wyjściowym składzie "Królewskich", a obecnie jest największą gwiazdą drużyny.

Lewandowski ocenił grę Benzemy

Przynajmniej na ten moment nic nie wskazuje na to, aby Lewandowski miał w końcu trafił do Realu Madryt. Nie zmienia to jednak faktu, że 33-latek bardzo często porównywany jest z napastnikiem "Królewskich". Sam Lewandowski docenia klasę Francuza, o czym opowiedział w wywiadzie dla "L'Equipe".

- W każdym sezonie zdobywa wiele bramek. Ciągle się poprawiał w ostatnich miesiącach. Widzę, że jego gra jest bardziej kompletna, a jego liczby są imponujące - skomplementował Benzemę Polak.

Lewandowski zachwycony postawą Benzemy

W dalszej części wypowiedzi gwiazdor Bayernu Monachium przyznał, że w grze Benzemy widzi sporo podobieństw do swojego stylu. - Podobnie jak ja, Karim lubi współpracować z kolegami z drużyny, zawsze ich szuka. Nie ma obsesji na punkcie swoich celów. Przede wszystkim szuka wspólnego sukcesu. Stara się też tworzyć przestrzenie, zaskakiwać rywala i być nieprzewidywalnym. Podoba mi się jakość jego ruchów - dodał.

Na koniec Lewandowski zauważył, jak ważną postacią dla Realu Madryt jest Francuz. - Regularnie strzela, jest wyznacznikiem współczesnego napastnika. Lubi też pomagać kolegom z drużyny. Real wiele mu zawdzięcza - zakończył.

Obaj napastnicy znaleźli się w czołowej piątce ostatniego plebiscytu Złotej Piłki. Lewandowski otrzymał 580 głosów i ostatecznie zajął drugie miejsce, natomiast Karim Benzema był czwarty z liczną 239 głosów.