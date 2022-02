Włosi wydali międzynarodowy nakaz aresztowania Robinho. Żądają ekstradycji

Jeszcze kilkanaście lat temu Robinho był jedną z największych gwiazd piłki nożnej. U szczytu swojej kariery Brazylijczyk grał w takich klubach jak Real Madryt, Manchester City czy AC Milan. Na swoim koncie ma wiele trofeów w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii i mistrzostwo Włoch. Zaliczył także aż 100 występów w reprezentacji Brazylii, z którą wystąpił na mistrzostwach świata w 2006 i 2010 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Robinho unika odpowiedzialności. Wydano międzynarodowy nakaz aresztowania

Niestety po latach pięknej kariery Robinho upadł na samo dno i wpadł w poważne kłopoty. Były piłkarz 23 listopada 2017 roku został skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na dziewięć lat więzienia, za udział w ataku na młodą kobietę w 2013 roku. Było to za czasów gry w Milanie.

Zaiskrzyło przed hitem LM. Szef PSG odwołał obiad z Perezem. "Żadnych relacji"

Brazylijczyk nie trafił jednak do więzienia, ponieważ przysługiwała mu jeszcze apelacja. Jednak sąd apelacyjny w marcu 2021 roku potrzymał wyrok skazujący Robinho na dziewięć lat więzienia. Były piłkarz nic sobie z tego nie zrobił i przebywa obecnie w Brazylii. Jego kraj natomiast nie zezwala na ekstradycję obywateli. Pojawiły się więc wątpliwości co do tego, czy były piłkarz trafi do włoskiego więzienia.

Naoglądali się chyba polskiej ekstraklasy. Mistrzowie w swoim fachu [WIDEO]

Włoscy śledczy nie zamierzają jednak odpuszczać i jak poinformowały agencje ANSA i AGI, wydali właśnie międzynarodowy nakaz aresztowania i wniosek o ekstradycję. Wygląda więc na to, że prokuratorzy są zdeterminowani, aby ściągnąć go do Włoch. Robinho natomiast będzie robił wszystko, aby uniknąć kary