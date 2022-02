Zaiskrzyło przed hitem LM. Szef PSG odwołał obiad z Perezem. "Żadnych relacji"

We wtorek po długiej przerwie w końcu wróciła Liga Mistrzów. Od razu na sam początek kibice piłki nożnej dostali największy hit 1/8 finału rozgrywek. Na Parc des Princes PSG podejmuje Real Madryt. Jeszcze na długo przed rozpoczęciem spotkania towarzyszyły mu spore emocje. W końcu na boisku mierzą się ze sobą jedni z głównych faworytów do sięgnięcia po to najważniejsze trofeum w europejskim futbolu.

Al-Khelaifi zaskakuje przed meczem z Realem. Odwołał obiad z Perezem

Emocje przed meczem udzielały się nie tylko zawodnikom i kibicom, ale także władzom obu klubów. W powietrzu wciąż wisi konflikt sprzed ponad roku, kiedy upadł pomysł utworzenia Superligi. PSG i Real Madryt były po przeciwnych stronach tego sporu. Doszło nawet do tego, że prezes paryskiego klubu odwołał zaplanowany przed meczem obiad z prezydentem Realu Florentino Perezem.

Głos na ten temat przed wtorkowym spotkaniem zabrał prezes PSG Nasser Al-Khelaifi, który był główną postacią obozu sprzeciwiającego się powstaniu Superligi. Katarczyk opowiedział nieco o obecnych relacjach jego klubu z Realem Madryt.

- Nie zamierzam tego ukrywać. Nie mamy prawie żadnych relacji z Realem Madryt - przyznał szczerze prezes PSG. - Nie zamierzam wracać do tego co się stało. Wierzę w futbol dostępny dla małych klubów. Oni nie - dodał.

Hiszpańskie media zastanawiają się dlaczego, dlaczego spotkanie z Perezem zostało odwołane. Al-Khelaifi stwierdził, że moralność jest dla niego ważniejsza, ale zauważono, że obiad był zaplanowany od dłuższego czasu, a odwołano go w ostatniej chwili.