FC Barcelona nie odpuszcza. Czwarta próba pozyskania reprezentanta Hiszpanii

FC Barcelona była zdecydowanie najaktywniejszym klubem w zimowym okienku transferowym. Pomimo sporych problemów finansowych władze z klubu Katalonii sprowadziły na Camp Nou kilku wartościowych zawodników, takich jak Pierre-Emerick Aubameyang czy Adama Traore.

Okazuje się jednak, że zimowa ofensywa transferowa nie jest końcem wzmacniania drużyny Xaviego Hernandeza. Od dłuższego czasu FC Barcelona jest poważnie zainteresowana reprezentantem Hiszpanii Fabianem Ruizem. Katalończycy złożyli już Napoli trzy oferty transferowe za 25-letniego pomocnika, ale wszystkie zostały odrzucone.

Dziennik "Mundo Deportivo" informuje jednak, że FC Barcelona nie zamierza się poddawać i chce podjąć kolejną próbę sprowadzenia Ruiza. Przedstawiciele katalońskiego klubu tym razem nie chcą jednak płacić za 25-latka, a poczekać do końca jego kontraktu i zatrudnić go za darmo. Ten kończy się w czerwcu 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Hiszpanii nie zamierza go przedłużać. Zagrożeniem dla Barcelony mogą być dwaj rywale z Madrytu - Real i Atletico, którzy również chętnie widzieliby Ruiza u siebie.

Fabian Ruiz trafił do Napoli w 2018 roku z Realu Betis za 20 milionów euro. Od tamtej pory Hiszpan rozegrał we włoskim klubie 152 spotkania, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 14 asyst. W tym sezonie 25-latek prezentuje bardzo wysoką formę i ma już na swoim koncie pięć trafień i cztery asysty w 24 spotkaniach.