Piłkarze w panice. Na murawę wtargnął wąż. "Widzieliśmy już wszystko" [WIDEO]

Zajrzyjmy do Ameryki Środkowej do Gwatemali. Była 82. minuta ligowego spotkania pomiędzy Nueva Concepcion a Municipal, kiedy piłkarze obu drużyn zobaczyli niespodziewanego gościa. Zdezorientowany komentator początkowo myślał, że chodzi o kibica, który wbiegł na murawę i chciał przerwać mecz. - Nie! Chodzi o węża! Na boisku jest wąż. A to znaczy, że gwatemalski futbol widział już wszystko - zażartował współkomentator.

REKLAMA

Zobacz wideo największy

Aguero nie pozostawia złudzeń. Przygnębiające wyznanie legendy

Jeden ze stewardów stadionowych usiłował poradzić sobie z gadem za pomocą długiego kija, ale nie udało mu się opanować sytuacji. Później do akcji wkroczyli policjanci, którzy usiłowali... obciąć głowę węża za pomocą plastikowych tarcz obronnych. Dopiero interwencja strażaka rozwiązała problem, który złapał zwierzę za głowę - zanim zostało zabite - i opuścił z nim murawę.

Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia Kucharskiego. "Faktycznie było bardzo źle"

Nueva Concepcion nie zdekoncentrował się nieoczekiwaną przerwą w grze i utrzymał prowadzenie 1:0, dzięki czemu klub odniósł pierwszą wygraną w tym sezonie ligowym. Co się stało z wężem i jak trujący był jego jad? Tego nie wiadomo.

Liderem tamtejszej ligi jest Coban Imperial. Municipal zajmuje szóstą pozycję, zaś Nueva Concepcion zajmuje 11. miejsce, czyli przedostatnie.

Kłótnia Linekera z dziennikarzem. Poszło o legendę angielskiej piłki

Futbol w Gwatemali

Gwatemalska liga prezentuje bardzo niski poziom. Wystarczy napisać, że najbardziej wartościowym zawodnikiem klubu Nueva Concepcion jest 33-letni Jhonathan Muñoz. Obrońca wyceniany jest na zaledwie 200 tysięcy euro. Cała kadra tego zespołu jest warta niespełna 1,5 miliona.

Reprezentacja też nie jest potęgą. Gwatemala nigdy nie zagrała w finałach mundialu, ale trzy razy wystąpiła na igrzyskach olimpijskich (1968, 1976, 1988).