Kłótnia Linekera z dziennikarzem. Poszło o legendę angielskiej piłki

Piers Morgan - dziennikarz Daily Mail, The Sun, a także prezenter telewizji talkTV - opublikował dość kontrowersyjny wpis, który uderzył w Davida Beckhama - legendę piłki nożnej.

Dziennikarz rozpoczął burzę. Gary Lineker broni Davida Beckhama. "Miałbyś szczęście, gdybyś znalazł się w najlepszej jedenastce Leicester City"

Gary Lineker nie zastanawiał się długo i stanowczo odpowiedział, że David Beckham to jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Anglii. Morgan też nie szczędził słów podkreślając, że Lineker chce się jedyni podlizać właścicielowi Interu Miami, a on sam jest "najbardziej przereklamowanym piłkarzem w historii". "Nie dostałby się na ławkę rezerwowych Arsenalu" - dodał. Po tej wiadomości do dyskusji włączył się też inny ex-piłkarz Premier League, Darren Huckerby. "Jeśli Beckham jest przereklamowany, to 98 proc. piłkarzy ma przechlapane" - podkreślił.

Przypomnijmy, że gdy David Beckham w latach 1996-2003 z Manchesterem United aż sześciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii. Jedynymi sezonami, w którym nie udało się tego dokonać były lata: 1997/98, 2001/02. Wtedy właśnie trofea trafiały do Arsenalu. Beckham wielokrotnie wygrywał też w krajowych pucharach i zdobył puchar Ligi Mistrzów. Gdy Kanonierzy sięgali po raz po mistrzostwo po raz ostatni (sezon 2003/04), David Beckham nie grał już na Wyspach, bo przeszedł do Realu Madryt.

Trofea i statystyki piłkarza wymienił też Lineker, ale to nie zrobiło wrażenia na dziennikarzu, który odpowiedział: "Nie licząc podań i rzutów wolnych, był żądnym sławy ślimakiem z głupimi fryzurami, który wygrywał tak wiele tylko dzięki naprawdę wspaniałym piłkarzom wokół siebie". Lineker uznał, że równie dobrze Morgan mógłby odebrać Cristiano Ronaldo jego statystyki strzeleckie.

"Cóż.. to nie to samo, bo Ronaldo jest najlepszym piłkarzem w historii i może zrobić wszystko lepiej od Beckhama. Ale to by było tak, jakby odebrać ci możliwość czekania pod bramką i dobijania piłki... bez tego miałbyś szczęście, gdybyś znalazł się w najlepszej jedenastce Leicester City..." - odpowiedział.

"Pełna zgoda. Bez tego nie strzeliłbym setek goli i nie wygrałbym złotych butów. Byłbym jak ty, kompletnie i całkowicie bezużyteczny" - nie gryzł się w język Gary Lineker. Dziennikarz odpowiedział jedynie kilkoma emotikonami, które zakończyły rozmowę. Bardzo szybko wywołał kolejną dyskusję, pisząc, że opinia na temat Beckhama to nic osobistego i jego zdaniem Leo Messi też jest przereklamowany.