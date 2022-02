Zobaczyła napastnika reprezentacji Polski i nie mogła uwierzyć. "Płaczę" [WIDEO]

Adam Buksa jest jedną z największych, a być może i największą gwiazdą New England Revolution. W ubiegłym sezonie MLS strzelił dla drużyny ze stanu Massachusetts 17 goli w 32 meczach. Jego zespół, choć był najlepszy w sezonie zasadniczym, już w pierwszym meczu playoffów przegrał jednak po karnych z późniejszym zwycięzcą rozgrywek New York City (2:2, k. 3:5) i odpadł z rywalizacji o mistrzostwo Major League Soccer.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Marzenie małej dziewczynki spełnione. "Fanka nr 1 Buksy spotkała dziś swojego bohatera!"

Na Twitterze pojawiło się wideo z wideokonferencji Adama Buksy i trenera New England Revolution Bruce'a Areny, na której jedno z pytań zadała Polakowi jego mała kibicka.

- Mam twoje zdjęcie w pokoju i właśnie płaczę - powiedziała podekscytowana dziewczynka, po czym zapytała Polaka o jego ulubione trafienie dla New England Revolution w ubiegłych rozgrywkach.

- Bardzo lubię bramkę, którą strzeliłem ostatnio w playoffach przeciwko New York City, ale meczem, który przyniósł mi najwięcej satysfakcji, był ten z Orlando, w którym przegrywaliśmy już 0:2, a ja strzeliłem dwa gole w ostatnim kwadransie. Pokazaliśmy w tym spotkaniu charakter jako drużyna. Już wcześniej zapewniliśmy sobie zwycięstwo w Supporters Shield (sezonie zasadniczym), ale chcieliśmy też pobić rekord punktowy i to nam się udało. Punkt w Orlando był nam do tego bardzo potrzebny - odpowiedział Adam Buksa, któremu rację przyznał także trener Bruce Arena.

Gdy Polak odpowiadał, jego fanka nie była w stanie ukryć swoich emocji. "Fanka nr 1 Buksy spotkała dziś swojego bohatera!" - podpisał autor wideo. Zobaczcie sami!

Shaqiri pobił rekord transferowy i zagra z Polakiem. Douglas Costa też ma nowy klub

Trener New England Revolution potwierdza. Buksa może odejść latem

Według doniesień amerykańskich mediów w Deadline Day do New England Revolution wpłynęła bardzo poważna oferta za Buksę w wysokości 8 milionów dolarów. Ostatecznie została jednak odrzucona przez Amerykanów i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zostanie w Stanach Zjednoczonych przynajmniej do lata.

Spore zainteresowanie Adamem Buksą potwierdził nawet trener New England Revolution Bruce Arena. - Było zainteresowanie Adamem i w wyznaczonym terminie rozmawialiśmy z jednym zespołem. Pojawiła się potencjalna szansa na transfer, ale temat upadł - powiedział Amerykanin, cytowany przez portal Thebentmusket.com.

Arena przyznał także szczerze, że w klubie spodziewają się kolejnych ofert za Buksę latem i są świadomi, że prawdopodobnie właśnie wtedy Polak odejdzie z klubu. - Jeśli będzie to w najlepszym interesie naszego klubu, zrobimy to. Chcemy, aby dzięki okienkom transferowym nasz zespół był lepszy, a nie gorszy. Wszelkie ruchy, które wykonujemy, muszą być w interesie New England Revolution - zaznaczył Amerykanin.

Adam Buksa wraz z całą drużyną New England Revolution przygotowuje się obecnie do nowego sezonu w Kalifornii. Podopieczni Bruce'a Areny rozpoczną nowy sezon MLS od wyjazdowego spotkania z Portland Timbers, które odbędzie się 27 lutego.