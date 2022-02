Tajne spotkanie ws. Haalanda w siedzibie Adidasa. Nowy klub już wybrany?

Erling Haaland jest jednym z najbardziej pożądanych graczy na rynku transferowym. Norweg w tym sezonie rozegrał 20 spotkań, w których zdobył aż 23 bramki i zaliczył sześć asyst. Ten wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie kontuzje.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz znakomicie odnajduje się w Trabzonsporze

Zidane i... Michu na spotkaniu z Haalandem. Adidas ma pomóc Realowi w transferze Norwega

Poczynania boiskowe Erlinga Haalanda nie umknęły uwadze największych klubów w Europie. Zainteresowanie norweskim napastnikiem jest niezwykle wysokie. Szczególnie że z końcem sezonu w jego kontrakcie z Borussią Dortmund uruchomi się klauzula, która pozwoli go wykupić za "zaledwie" 75 milionów euro.

Dariusz Mioduski wstał i wyszedł. A kibice Legii ryknęli

W kontekście transferu Haalanda wymieniano już wiele klubów, ale od samego początku faworytem do sprowadzenia Norwega był Real Madryt. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat możliwych przenosin napastnika Borussii na Santiago Bernabeu, w których może pomóc... Adidas.

Jak donosi dziennik "Bild" Haaland ma w najbliższym czasie podpisać kontrakt z niemieckim gigantem, który produkuje także sprzęt dla Realu Madryt. Norwegowi został nakreślony plan ewentualnej współpracy, a nawet specjalne logo jego nowej marki. Sam zawodnik miał być bardzo pozytywnie nastawiony do tej współpracy.

Skandaliczne zachowanie Boruca po czerwonej kartce. Wszystko nagrano

W tajnym spotkaniu w siedzibie firmy w Herzogenaurach uczestniczyli także ojciec piłkarza Alf-Inge Haaland, przyjaciel rodziny Ivar Eggja i prawnik Rafael Pimenta. Co ciekawe, nie byli to jedyni goście. Według niemieckich dziennikarzy pojawili się tam także Zinedine Zidane, który miał namawiać napastnika na transfer do Realu oraz... nieco zapomniany, były gwiazdor Swansea Michu, który jest idolem Haalanda.