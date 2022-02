Maik Nawrocki tłumaczy, co dalej. "Piłka po stronie Legii"

Legia Warszawa przechodzi w tym sezonie bardzo trudne chwile. Początek był bardzo dobry, ponieważ drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Czesława Michniewicza awansowała do Ligi Europy. Odbyło się to jednak kosztem wyników w lidze, które są fatalne. Warszawianie są uwikłani w walkę o utrzymanie i obecnie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy.

Wszystko wskazuje więc na to, że w Legii Warszawa latem dojdzie do wielkiej rewolucji. Wiadomo już, że zarząd klubu prowadzi intensywne poszukiwania nowego trenera, który ma się właśnie podjąć jej przeprowadzenia. W jej wyniku z Łazienkowską pożegna się z pewnością wielu piłkarzy.

Nawrocki mówi o swojej przyszłości. "Generalnie są trzy opcje"

Nie wiadomo jednak czy w tym gronie znajdzie się Maik Nawrocki. Młody obrońca był jednym z największych odkryć początku sezonu i świetnie spisywał się szczególnie w Lidze Europy. Później jednak przyszła kontuzja, a po niej niestety wypożyczony z Werderu Brema zawodnik dostosował się do poziomu pozostałych kolegów z drużyny.

Legia ma prawo pierwokupu Nawrockiego, ale jak przyznał sam zawodnik, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Jeszcze nie rozmawialiśmy o konkretach, ale do końca sezonu klub ma jeszcze mnóstwo czasu na podjęcie decyzji. Generalnie są trzy opcje: zostaję w Legii, wracam do Werderu, albo idę gdzie indziej. Wiem jednak, że cokolwiek by się nie stało, będzie to z korzyścią i dla mnie i dla Legii - przyznał 21-latek w rozmowie z portalem legia.com.

- Werder? Spędziłem tam ponad 15 lat, więc to naturalne, że kiedyś chciałbym tam zagrać. Ale czy to będzie za rok, za dziesięć lat czy nigdy, to tego naprawdę nie wiem. Jasne, że marzę, by wyjść na boisko w pierwszym zespole Bremy, ale do życia podchodzę realistycznie i wiem, że równie dobrze może się to nigdy nie wydarzyć. Na ten moment piłka jest po stronie Legii. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie klub, na pewno ją zaakceptuję - dodał Nawrocki.

Maik Nawrocki trafił do Legii Warszawa w lipcu 2021 roku z Werderu Brema. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził jednak na wypożyczeniu w Warcie Poznań. W drużynie ze stolicy rozegrał jak do tej pory 23 spotkania w których zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.