Boniek wskazał "najgorszego kandydata" na trenera reprezentacji Polski

W poniedziałek 31 stycznia cała Polska mogła odetchnąć z ulgą. Po ponad miesiącu intensywnych i wyczerpujących poszukiwań oraz całej masy medialnych spekulacji dowiedzieliśmy się, kto został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na specjalnej konferencji na Stadionie Narodowym prezes PZPN Cezary Kulesza oficjalnie ogłosił, że naszą kadrę poprowadzi Czesław Michniewicz.

Prezes PZPN bardzo długo nie mógł zdecydować się na żadnego kandydata, choć Michniewicz był wolny od samego początku jego poszukiwań. W pewnym momencie wydawało się już, że do reprezentacji Polski wróci Adam Nawałka, ale na horyzoncie pojawiła się szansa na zatrudnienie Andrija Szewczenki, który został zwolniony z Genoi.

Cezary Kulesza robił, co mógł, ale ostatecznie nie Ukraińcowi nie udało się rozwiązać kontraktu z włoskim klubem. Bardzo szczęśliwy z tego powodu okazuje się być Zbigniew Boniek, który w ostrych słowach ocenił pomysł zatrudnienia Szewczenki w programie "Cafe Futbol" na Polsacie Sport.

- Całe szczęście, że Szewczenko nie został selekcjonerem reprezentacji Polski, bo moim zdaniem był najgorszym z dostępnych kandydatów. Przyjechałby do nas po całkowicie nieudanej końcówce przygody z reprezentacją Ukrainy, choć wiadomo, że był on bardziej PR-ową twarzą tej ekipy, a zespół na co dzień trenował Mauro Tassotti. W dodatku w Genui na przestrzeni 10 meczów poniósł 7 porażek... I taki lekko "przetrącony" trener miałby objąć reprezentację Polski i poprowadzić ją w niezwykle ważnym barażu przeciwko Rosji? - zastanawiał się Boniek.

Były prezes PZPN potwierdził też, że to właśnie kontrakt z Genoą był główną przyczyną fiaska negocjacji z Kuleszą. - Po odejściu Sousy jedynym kandydatem mógł być polski trener. Nie wiem, jak bardzo zaawansowana była sprawa Szewczenki, ale prawda jest taka, że on nawet nie zwrócił się do Genoa CFC, by rozwiązali z nim kontrakt. Myślę, że obie strony byłyby w stanie dogadać się w sprawie pieniędzy, ale w ogóle nie było takiego tematu - dodał Boniek.

Czesław Michniewicz już działa i jeździ po Europie, aby spotykać się z reprezentantami. Pierwszy mecz barażowy natomiast Polacy rozegrają już 24 marca. Tego dnia nasza kadra zmierzy się na stadionie Dynama w Moskwie z Rosją.