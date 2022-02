Remis w hicie Serie A. Piotr Zieliński był o centymetry od gola [WIDEO]

Początek spotkania należał do ekipy z Neapolu, która już w 7. minucie objęła prowadzenie. Rzut karny wykorzystał Lorenzo Insigne. Był to jego 115. gol dla Napoli, co pozwoliło mu wyprzedzić w tej statystyce Diego Maradonę.

Zieliński krok od gola

Chwilę później blisko strzelenia gola był Piotr Zieliński. Reprezentant Polski przymierzył z siedemnastu metrów, ale piłka trafiła w słupek.

Od początku drugiej połowy Inter ruszył do odrabiania strat. Już w 47. minucie Edin Dżeko zdobył wyrównującą bramkę, która jak się potem okazało była tą na wagę remisu.

Remis był bezpiecznym rozwiązaniem szczególnie dla Napoli. W przypadku porażki drużyna Luciano Spalettiego traciła by już cztery punkty do liderujących mediolańczyków. Inter ma jednak jeden rozegrany mecz mniej, więc w przyszłości mógłby powiększyć swoją przewagę nawet do siedmiu punktów. Za plecami Napoli czai się już AC Milan, który już w niedzielę zmierzy się z szesnastą w tabeli Sampdorią.

