Wielka afera w kobiecej piłce. Długa lista zarzutów o wykorzystywanie seksualne

Busby, podczas gdy afera ujrzała światło dzienne był selekcjonerem reprezentacji Jamajki. Tamtejsza federacja niemal natychmiast go zawiesiła. Wtedy brytyjski "Guardian" informował, że trener podczas negocjowania transferu do Whitecaps jednej z zawodniczek w 2010 roku próbował nakłaniać ją do stosunków seksualnych. Oczywiście trener zaprzeczał zarzutom, ale jamajska federacja poprosiła FIFA o zbadanie sprawy.

"Jeżeli to zgłosisz, twoja kariera się skończy"

Sprawą miała zająć się Komisja Etyki FIFA, a w USA i Kanadzie postanowiono rozpocząć śledztwa w sprawie nadużyć seksualnych w całej amerykańskiej piłce kobiecej. Podobne zarzuty tylko w ostatnich miesiącach pojawiły się w Wielkiej Brytanii, Australii, Afganistanie, Haiti, Barbadosie, Gabonie i Wenezueli.

Amerykański prawnik John Manly ma duże wątpliwości czy to właśnie FIFA powinna badać tego typu sprawy i być sędzą w sprawie "własnego" sportu. Manly jest człowiekiem, który reprezentował ofiary amerykańskiego lekarza drużyny gimnastycznej kobiet - Larry'ego Nassara. Cała sprawa zakończyła się ugodą wartą 500 milionów dolarów.

- Jeśli porozmawiasz z jakimkolwiek doświadczonym policjantem, funkcjonariuszem organów ścigania to powie ci, że późne zgłaszanie przypadków wykorzystywania seksualnego jest powszechne - mówi prawnik, który teraz reprezentuje kilka piłkarek z Vancouver Whitecaps. - Wszyscy wiedzą, że jeśli zgłosisz takie rzeczy w trakcie swojej kariery, to w tym momencie ona tak naprawdę się skończy.

To nie koniec oskarżeń

Co ciekawe, Busby był kolejnym trenerem, którego piłkarski Whitecaps oskarżyły o niewłaściwe zachowanie. Wcześniej problemem był trener Bob Birarda, który równocześnie pełnił rolę głównego trenera kobiecej reprezentacji Kanady do lat 20. Wtedy zrezygnował z pracy w klubie i reprezentacji za "zgodą obu stron", ale kilka miesięcy później wrócił do trenowania nastolatek w Vancouver. W 2021 roku został aresztowany i oskarżony o sześć przypadków wykorzystywania seksualnego, dwa przypadki napaści na tle seksualnym i jedno wykorzystanie dziecka. To wszystko w okresie między 1988 a 2008 rokiem. Na razie Birarda przyznał się do jednego zarzutu wykorzystywania i trzech napaści na tle seksualnym.

- FIFA nie może decydować kiedy ktoś zdecyduje się mówić. Wiele ofiar właśnie teraz zbiera się na odwagę. Zwłaszcza, gdy mówimy o kimś, kto był wtedy w trakcie dojrzewania. To nie organizacja powinna decydować czy ktoś powinien zgłosić się wcześniej - mówi Kim Shore, która była członkiem zarządu Gymnastics Canada, a obecnie jest zaangażowana w badanie kultury zarządzania organizacjami sportowymi.

Ówcześni działacze z zawodowymi sukcesami

Działacze, który w 2008 roku byli świadomi zarzutów wobec Birardy obecnie zajmują wiele renomowanych stanowisk. Ówczesny członek zarządu kanadyjskiego związku, Victor Monagliani jest teraz szefem Concacaf i wiceprezesem FIFA. Peter Montopoli, były sekretach generalny związku jest obecnie dyrektorem operacyjnym Mistrzostw Świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, USA oraz Meksyku.

- Bez względu na to w jakim kraju żyjesz, droga na największe imprezy wiedzie przez federację. Istnieje również tylko jedna zawodowa liga kobiet. Jeżeli zgłosisz taki problem w trakcie grania, to jak to wpłynie na twoją karierę? Nie najlepiej. Potrzebna jest procedura, dzięki której kobiety, które padły ofiarą wykorzystywania będą miały pewność, że kiedy to zgłoszą, nie zostanie to wykorzystane przeciw nim - mówi John Manly.

