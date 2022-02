Selekcjoner reprezentacji Francji ostro reaguje po skandalu, który wywołał Zouma

Od kilku dni głośno jest o zachowaniu Kurta Zoumy. Obrońca West Hamu wywołał skandal po tym, jak do mediów społecznościowych trafił film, na którym widać, jak piłkarz znęca się nad swoim kotem.

Najpierw Zouma bierze kota na ręce, wynosi do kuchni, po czym upuszcza go i kopie. W kolejnej części nagrania rzuca czymś w zwierzę, a następnie je goni. Na tym jednak nie koniec, ponieważ później piłkarz uderza kota otwartą dłonią prawej ręki.

Po wycieku nagrania do sieci, organizacja charytatywna RSCPA odebrała piłkarzowi dwa koty, a marka Adidas zerwała współpracę z Zoumą. Z kolei klub ukarał go grzywną w wysokości 300 tys. funtów. Nagranie odbiło się też na bracie zawodnika West Hamu United, Yoanie, który został zawieszony przez Dagenham & Redbridge, klub grający na poziomie piątej ligi angielskiej.

West Ham nie odsunął Kurta Zoumy od składu. Francuski obrońca zagrał w meczu z Watfordem (1:0), gdy był niemiłosiernie wygwizdywany przez kibiców, a teraz szkoleniowiec klubu, Dawid Moyes przyznał, że piłkarz wystąpi w kolejnym ligowym meczu z Leicester City. - Zamierzamy mu pomóc na tyle, ile możemy. Tak jak w przypadku wykroczeń za jazdę po alkoholu, większość ludzi musi chodzić na zajęcia, a organizacja RSPCA mu to zapewni, żeby zrozumiał uczucia zwierząt. Kurt ma ogromne wyrzuty sumienia, a w życiu potrzebujesz odrobiny przebaczenia. Zouma ma nadzieję, że wybaczy mu się to zachowanie. Wielu z nas popełnia błędy - powiedział Moyes.

Według informacji podanych przez ESPN, selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps nie będzie już tak pobłażliwy dla Kurta Zoumy (11 występów w kadrze) i zamierza nie powołać obrońcy do składu na dwa najbliższe spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej i RPA. - Gdyby skład został ogłoszony dzisiaj, nie byłoby go w nim - powiedziało anonimowe źródło dla ESPN.

Do całej sytuacji odniósł się również Deschamps. - Byłem bardzo zaskoczony zachowaniem Zoumy. To niedopuszczalne, nie do zniesienia. To okrucieństwo, które trudno określić. Te obrazy są szokujące - powiedział selekcjoner reprezentacji we francuskiej telewizji, odnosząc się do bestialskiego zachowania Zoumy wobec swojego kota.

I dodał: - Jestem tu po to, aby dokonywać wyborów według różnego rodzaju kryteriów. Zdarzało się, że kiedy gracze popełniali błędy, odstawiałem ich na jakiś czas od gry w kadrze. Nie zmienię swojego ogólnego sposobu postępowania przy następnych powołaniach.

Obecny kontrakt Zoumy z West Hamem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W obecnym sezonie Francuz wystąpił w 16 meczach angielskiego klubu we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich jedną bramkę. Portal transfermarkt.de wycenia piłkarza na 32 mln euro.