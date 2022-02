Domino uruchomione. Zaczęło się od kopnięcia kota, skończyło na żądaniach podwyżek

Ogromny skandal wybuchł w poniedziałek na Wyspach Brytyjskich za sprawą piłkarza West Hamu Kurta Zoumy. Do mediów społecznościowych wypłynęło nagranie, na którym Francuz znęca się nad swoim kotem.

W pierwszej części wideo widać, jak Kurt Zouma bierze kota na ręce, wynosi do kuchni, po czym upuszcza go i kopie. W kolejnej części Francuz rzuca w zwierzę butem, a następnie je goni. Na koniec kota na rękach trzyma dziecko, a Zouma uderza go otwartą dłonią prawej ręki.

Zouma zaczął już ponosić konsekwencje swojego skandalicznego zachowania. Koty zostały mu odebrane przez RSPCA, czyli organizację charytatywną zajmującą się ochroną praw zwierząt w Wielkiej Brytanii. Ukarany przez swój klub Dagenham & Redbridge został także brat Zoumy - Yoan, który nagrywał całe zdarzenie.

Zouma ukarany przez klub. Koledzy z drużyny oburzeni

Oprócz tego Kurt Zouma został "najwyższą możliwą karę" od West Hamu. Na Francuza została nałożona grzywna w wysokości 300 tysięcy funtów, co odpowiada jego dwutygodniowej pensji. To wzbudziło jednak spore zamieszanie wśród kolegów z drużyny.

Według informacji uzyskanych przez "Daily Mail" koledzy z z drużyny oburzyli się tak wysokimi zarobkami Zoumy i... zażądali podwyżek. Na czele tej grupy stanęli Michail Antonio, który ostatnio bronił Francuza oraz Andrij Jarmołenko. Obaj zarabiają tygodniowo "zaledwie" 100 tysięcy funtów, czyli o 50 tysięcy mniej niż Zouma. Oprócz Jamajczyka i Ukraińca w grupie protestujących mają być także Declan Rice, Tomas Soucek, Pablo Fornals i Vladimir Coufal.

West Ham United zajmuje obecnie czwarte miejsce w Premier League. Podstawowym zawodnikiem drużyny Davida Moyesa jest Łukasz Fabiański, który rozegrał w tym sezonie 23 spotkania w lidze, w których zachował sześć czystych kont.