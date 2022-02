Oficjalnie: Syn Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Przejął numer ojca

Cristiano Ronaldo przechodzi ostatnio bardzo trudne chwile. Jego wielki powrót do Manchesteru United zdecydowanie nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażał. Drużyna zawodzi na całej linii, a on sam również nie jest w ostatnich tygodniach tak skuteczny jak zawsze. Portugalczyk po raz ostatni strzelił bramkę 30 grudnia, a Manchester zajmuje dopiero szóste miejsce w Premier League. Na dodatek w ubiegłym tygodniu został wyeliminowany z Pucharu Anglii przez drugoligowe Middlesbrough.

Cristiano Ronaldo ponowie dołączył do Manchesteru United latem 2021 roku. Dla Portugalczyka jest to powrót na Old Trafford po 13 latach. W międzyczasie 37-latek występował w Realu Madryt i Juventusie. Każda przeprowadzka piłkarza oznacza także spore zmiany dla jego rodziny, a przede wszystkim dla urodzonego w 2010 roku Cristiano Juniora, który jest na początku swojej drogi piłkarskiej.

Ronaldo Junior dołącza do akademii Manchesteru United. Idzie w ślady ojca

Z zapowiedzi Ronaldo wynika, że nigdy nie namawiał swojego syna do tego, aby został piłkarzem. Ten jednak sam podjął decyzję o rozpoczęciu kariery w tym samym sporcie co ojciec i pierwsze kroki stawiał w akademii Realu Madryt. Po przenosinach do Juventusu w 2018 roku Ronaldo Junior dołączył także do turyńskich drużyn młodzieżowych. Teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Jak wynika z zamieszonego na Instagramie przez partnerkę Cristiano Ronaldo - Georginę Rodriguez, syn piłkarza dołączył właśnie do akademii Manchesteru United. 11-latek trenował już ze swoimi angielskimi kolegami już od kilku tygodni, ale dopiero teraz dopięte zostały wszystkie formalności. Młody zawodnik będzie grał w nowej drużynie z numerem 7 na plecach podobnie jak ojciec.

Cristiano Ronaldo rozegrał w tym sezonie w barwach Manchesteru United 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 14 bramek i zanotował trzy asysty.