Wielki transfer reprezentanta Polski? Etatowy uczestnik Ligi Mistrzów chciał go już zimą

Rok 2021 był przełomowym momentem w życiu Matty'ego Casha. 24-letni zawodnik w ubiegłym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem Aston Villi i jedną ze wschodzących gwiazd Premier League. Jesienią natomiast utalentowany obrońca otrzymał polski paszport i zadebiutował w reprezentacji prowadzonej jeszcze wtedy przez Paulo Sousę.

Cash coraz bliżej życiowego transferu. Są jednak pewne problemy

Cash swoją dobrą postawą na boiskach Premier League zapracował sobie na zainteresowanie ze strony największych klubów w Europie i wszystko wskazuje na to, że już w najbliższym czasie może zmienić pracodawcę. W zimowym okienku transferowym bardzo głośno było na temat możliwego transferu reprezentanta Polski do Atletico Madryt, ale ostatecznie nie udało się go sfinalizować.

Jak donoszą jednak hiszpańskie media z dziennikiem "Marca" na czele, Atletico Madryt nie zamierza odpuszczać transferu Matty'ego Casha. Dyrektor sportowy klubu Andrea Berta jest przekonany, że reprezentant Polski będzie idealnym zastępcą Kierana Trippiera, który w styczniu przeniósł się do Newcastle United. Dlatego też Aston Villa jest mocno naciskana na wydanie zgody na transfer latem.

Problemem może być jednak brak zgody ze strony... Diego Simeone. Trener Atletico nie zgadza się w sprawie Casha z dyrektorem sportowym, ponieważ wolałby ściągnąć w zastępstwie za Trippiera gracza z doświadczeniem. Obrońca Aston Villi rozgrywa natomiast dopiero drugi sezon na najwyższym światowym poziomie. W związku z tym Argentyńczyk wolałby sprowadzić do Madrytu Cesara Azpilicuetę z Chelsea.

Matty Cash jest w tym sezonie zdecydowanie jednym z najważniejszych zawodników drużyny Stevena Gerrarda. Polak rozegrał jak do tej pory 22 spotkania w Premier League, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 22 miliony euro.