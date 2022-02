Ostre słowa na temat problemów Rzeźniczaka. "To jest jakieś nieporozumienie"

U półrocznego synka Magdaleny Stępień, modelki, oraz Jakuba Rzeźniczaka, piłkarza Wisły Płock, wykryto bardzo rzadki nowotwór wątroby. Była partnerka piłkarza poinformowała, że szanse na wyleczenie dziecka w Polsce oceniono na zaledwie dwa procent.

W związku z tym Stępień zdecydowała się na założenie zbiórki pieniędzy na 350 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwe było leczenie chłopca w Izraelu. Wzbudziło to spore kontrowersje, a na Rzeźniczaka wylała się spora fala krytyki. Sporo osób miało wątpliwości co do tego czy piłkarza nie stać na to, żeby zapłacić za leczenie swojego dziecka.

Tomaszewski zabrał głos ws. Rzeźniczaka. "Pranie brudów"

Głos na temat problemów Rzeźniczaka wzięło już sporo osób ze środowiska piłkarskiego. W obronę zawodnika Wisły wziął między innymi Krzysztof Stanowski. W ostrych słowach całą sprawę skomentował także Jan Tomaszewski.

- To jest jakieś nieporozumienie. Co innego mówi Kuba Rzeźniczak, a co innego Magda Stępień. Niepotrzebnie ta sprawa zaszła aż tak daleko, że są prane brudy. Pierze się je zawsze w domu. Przypomina mi to trochę sprawę Piotra Żyły i jego byłej małżonki, ale cóż… Ludzie sobie sami taki los gotują - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z "Super Expressem".

Tomaszewski nawiązał w swojej wypowiedzi do głośnego rozstania Piotra i Justyny Żyłów. Była żona skoczka wielokrotnie publicznie go atakowała, wyciągając różne prywatne sprawy. 35-latek był przez nią oskarżany m.in. o zdradę.