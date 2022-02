W grze pozostała już tylko trójka. To spośród nich wybierze Manchester United

Manchester United przechodzi obecnie bardzo trudne chwile. Drużyna w tym sezonie kompletnie zawodzi, co doprowadziło już do zwolnienia Ole Gunnara Solskjaera. Norweg został zastąpiony przez Ralfa Rangincka, ale sytuacja po tej zmianie się nie poprawiła. Ekipa z Old Trafford plasuje się obecnie dopiero na piątym miejscu w Premier League, a po głośnych letnich transferach liczono na zdecydowanie więcej.

W ostatnim spotkaniu ligowym drużyna Rangnicka zaledwie zremisowała z walczącym o utrzymanie Burnley 1:1, a kilka dni wcześnie zupełnie się skompromitowała, odpadając z Pucharu Anglii po porażce z drugoligowym Middlesbrough.

Manchester United szuka trenera. Trzech kandydatów na liście

Pomimo słabej postawy zespołu w ostatnich tygodniach wszystko wskazuje na to, że Rangnick pozostanie na stanowisku trenera do końca sezonu. Nic nie wskazuje bowiem, aby do lata udało się znaleźć odpowiedniego kandydata, który zajmie się przeprowadzeniem rewolucji w drużynie. Zmiana szkoleniowca jest natomiast przesądzona, ponieważ Niemiec docelowo ma być doradcą zarządu.

W związku z tym na Old Trafford trwają intensywne poszukiwania nowego trenera, który latem podejmie się tego trudnego wyzwania. Według najnowszych informacji ESPN władze Manchesteru United sporządziło już krótką listę kandydatów, którzy pozostali w grze. Znalazły się na niej tylko trzy nazwiska: Mauricio Pochettino, Erik ten Hag i Luis Enrique. To właśnie z tego grona zostanie wybrany nowy trener.

Najbliżej zatrudnienia w United wydaje się być Pochettino, który pracuje co prawda obecnie w PSG, ale według medialnych doniesień poinformowano go, że po sezonie zostanie zwolniony. Argentyńczyk jest od dłuższego czasu łączony z Manchesterem United, a on sam chętnie wróciłby do Anglii, gdzie mieszka jego najbliższa rodzina. Erik ten Hag również wydaje się być do wyjęcia z Ajaxu, po tym jak z klubu został dyscyplinarnie zwolniony Mark Overmars. Holender bowiem jest blisko związany z byłym już dyrektorem sportowym i nie wyobraża sobie dalszej pracy w Amsterdamie bez niego.

Najmniej prawdopodobne wydaje się zatrudnienie Luisa Enrique, który jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze, na których Hiszpanie wystąpią w roli jednego z faworytów, więc wątpliwe wydaje się, aby 51-latek brał pod uwagę rezygnację.