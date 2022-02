Lewandowski kopnął prosto w biuro. Zachwycony Kahn ruszył, by się pochwalić [WIDEO]

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znów nie ma sobie równych. Polak w dalszym ciągu zachwyca swoją znakomitą dyspozycją strzelecką. Napastnik Bayernu Monachium ma już na swoim koncie 35 trafień w 29 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pewnie zmierza więc po swój siódmy tytuł króla strzelców Bundesligi, ale także po drugi w karierze Złoty But.

W swoim ostatnim występie w barwach Bayernu Robert Lewandowski znów trafił. Tym razem miało to miejsce w wygranym 3:2 spotkaniu 21. kolejki Bundesligi z RB Lipsk. Polak strzelił bramkę na 2:1 jeszcze w pierwszej połowie meczu. Dla 33-letniego napastnika był to 24 gol strzelony w tym sezonie Bundesligi. Dzięki niemu zwiększył swoją przewagę nad drugim w klasyfikacji strzelców Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen do sześciu trafień.

W związku z wyśmienitą formą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium są nim zachwyceni i robią wszystko, aby przedłużyć z nim kontrakt. Polak również wydaje się być zadowolony ze swojego pobytu w stolicy Bawarii. Atmosfera w klubie wydaje się być znakomita, co udowadnia jedno z nagrań z treningu na boiskach przy Sabener Strasse, które udostępnił na Twitterze prezes Oliver Kahn.

Lewandowski pokazał na nim swoje nieprzeciętne umiejętności i bardzo precyzyjnie zagrał piłkę do Kahna. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że prezes znajdował się... w swoim gabinecie. - Normalny dzień w biurze - napisał Niemiec pod udostępnionym nagraniem.