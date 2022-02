Nie żyje legendarny polski trener. "Za granicą traktowali go jak Fergusona w Manchesterze"

Stefan Żywotko urodził się we Lwowie w 1920 roku. Piłkarską karierę rozpoczynał w klubie LKS Zniesieńczanka. Po wybuchu wojny trafił do Spartaka Lwów, gdzie występował obok Kazimierze Górskiego. W 1944 roku został powołany do wojska. Po wojnie występował jeszcze w Arkonii Szczecin, ale w 1950 zawiesił buty na kołku. Większą karierę zrobił jako trener.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oficjalnie: PZPN obsadził dwa ważne stanowiska

Z klubem z Lasku Arkońskiego zaliczył historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W 1965 został trenerem Pogoni, z którą także wywalczył awans do ekstraklasy (wtedy I ligi). Następnie Żywotko wyjechał do Afryki, gdzie stał się legendą. Przynajmniej w Algierii. W klubie JS Kabylie pracował niemal 15 lat. Wywalczył siedem krajowych mistrzostw, jeden Puchar Algierii oraz dwukrotnie triumfował z Afrykańskiej Lidze Mistrzów.

- Znają go tam wszyscy, każdy taksówkarz, każdy sprzedawca w kiosku. To wręcz niewiarygodne jak jest tam ceniony. W kwietniu 2018 poleciałem do Algieru i na własne oczy widziałem, że kibice JS Kabylie traktują go jak Alexa Fergusona kibice Manchesteru United - na łamach serwisu "Weszło" opowiadał Michał Zichlarz, który pracuje nad książką o Żywotko.

Zmarł 10 lutego. Przeżył 102 lata. Do tej pory pozostał najbardziej utytułowanym polskim trenerem, który pracował za granicą.