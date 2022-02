To już pewne. Popularny kanał sportowy znika z telewizji po 16 latach

Kanał nSport+ rozpoczął nadawanie w 2013 roku po fuzji platformy cyfrowej n z Cyfrą+. Siedem lat wcześniej platforma z firmy ITI Neovision nadawała pod nazwą nSport. Wspomniany kanał emitował m.in. programy publicystyczne na temat sportu, ale też mecze Ligi Mistrzów. Wszystko jednak wskazuje na to, że kanał nSport+ zakończy nadawanie po 16 latach działalności.

Media: Kanał nSport+ zniknie z anteny po 16 latach. Canal+ uruchomi piąty kanał sportowy

Portal wirtualnemedia.pl informuje, że kanał nSport+ zakończy nadawanie na początku kwietnia tego roku. Odpowiedni wniosek wpłynął już do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i wspomniany kanał ma zostać zastąpiony przez Canal+ Sport 5. Do zmiany nazwy może dojść najwcześniej czwartego kwietnia tego roku, o czym informuje Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy C+. "Kontynuujemy proces ujednolicania nazewnictwa naszych kanałów własnych. Zmiana nazwy nastąpi pod warunkiem wydania przez KRRiT pozytywnej decyzji w sprawie nowej nazwy kanału" - przekazał rzecznik, cytowany przez wirtualnemedia.pl.

Kanał ma zachować dotychczasowy charakter, ale ma być nadal dystrybuowany w sieciach kablowych oraz u innych operatorów. "Potwierdzamy, że wpłynął do nas wniosek Canal+ dotyczący zmiany nazwy nSport+ na Canal+ Sport 5" - poinformowała Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT. W ostatnich miesiącach KRRiT dosyć szybko rozpatrzyła wnioski o przedłużenie koncesji dla trzech innych kanałów od Canal+.

Dodatkowo w najbliższym czasie Canal+ wygasi usługę nc+go, o czym zaczęła informować już w październiku zeszłego roku. "Proces wygaszania usługi trwa. Nasi klienci coraz częściej korzystają z nowoczesnego serwisu Canal+ online, który oferujemy bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu za usługi satelitarne" - dodaje Piotr Kaniowski z C+.