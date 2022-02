"Kuba to wrak człowieka". Stanowski ujawnia nowe fakty ws. Rzeźniczaka

U półrocznego synka Jakuba Rzeźniczaka, piłkarza Wisły Płock wykryto bardzo rzadki nowotwór wątroby. Była partnerka piłkarza, Magdalena Stępień, poinformowała, że szanse na wyleczenie dziecka w Polsce oceniono na zaledwie dwa procent. Dlatego też kobieta postanowiła zorganizować w internecie zbiórkę na ponad 350 tys. złotych, dzięki której możliwe będzie leczenie chłopca w Izraelu. Zbiórka później została zablokowana, prawdopodobnie ze względu na to, że musi zostać poddana szczegółowej weryfikacji.

W międzyczasie na Rzeźniczaka spadła fala krytyki za to, że ten nie angażuje się w pomoc nad chorym dzieckiem. - To nie jest prosta sytuacja dla nikogo. Szczególnie dla mnie, kiedy dziecko mi umiera, a ja muszę zajmować się takimi rzeczami - odniósł się do sprawy piłkarz.

Krzysztof Stanowski broni Jakuba Rzeźniczaka. "Jak można tak mówić?"

Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Krzysztof Stanowski w programie "Dziennikarskie Zero" na antenie Kanału Sportowego. Dziennikarz spotkał się z zawodnikiem Wisły Płock i przekazał, co sądzi sam zawodnik. Jak Stanowski odniósł się do informacji, że Rzeźniczak miał nie wiedzieć o zbiórce? "Kuba nie poleciał z Wisłą na obóz do Turcji, bo jego dziecko przebywało wtedy w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie otrzymało chemioterapię. Został ze swoim dzieckiem" - rozpoczął.

"Podano mu pierwszą chemię, a potem dziecko złapało koronawirusa i trafiło do izolacji. No i wtedy Rzeźniczak poleciał na cztery dni do Turcji na obóz, bo już nie mógł odwiedzać dziecka. Jak można mówić, że nie interesował się dzieckiem, jeśli cały czas z nim przebywał? Mamy uznać, że gość jest potworem, bo ktoś na Instagramie tak powiedział i przedstawił jednostronnie relację? Uwierzcie mi, że Kuba to wrak człowieka, cały czas płacze. Ale mówi, że dziecko na pierwszą chemię zareagowało dobrze, guz się znacznie zmniejszył" - dodaje Stanowski.

"Kuba powiedział, że drugiej chemii jeszcze nie podano dziecku ze względu na koronawirusa, ale niedługo ją dostanie. No ale jak poleci do Izraela, to nie dostanie. Pewnie jego partnerka ma inne zdanie, ale zdaniem Kuby wyjazd do Izraela nie pomoże temu dziecku. A wręcz przeciwnie. Twierdzi, że podpisywał zgodę z założeniem, że jeśli wszystkie metody w Polsce zawiodą, to wtedy trzeba będzie szukać pomocy za granicą. Ale nie sądził, że dojdzie do tego, że terapia w Polsce będzie przerywana" - skwitował Stanowski.

Jak wówczas na to zareagowała Magdalena Stępień? "Gdy po USG okazało się, że guz jest nieco mniejszy, ojciec dziecka stwierdził, że chłopiec ma dobrą opiekę i powinien być leczony w Polsce. Kilka dni temu sam podpisywał papiery na jego wylot i mówił, że leczenie w naszym kraju nie ma sensu" - przekazała Stępień na Instagramie.