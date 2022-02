Sensacyjny kadrowicz Adama Nawałki wrócił do Polski. Trafił do III ligi

Mateusz Zachara jest wychowankiem Rakowa Częstochowa, ale na szeroki wody wypłynął w Górniku Zabrze Adama Nawałki, a gdy ten został selekcjonerem, dwukrotnie dał szansę występu młodemu napastnikowi w reprezentacji Polski. Dalsze lata kariery częstochowianina to jednak równia pochyła w dół.

Mateusz Zachara grał w różnych zakątkach świata. Teraz trafił do zespołu z III ligi

Po dobrym okresie w Górniku Zabrze piłkarz zdecydował się na transfer do Chin. W HN Jianye spędził średnio udany rok, strzelając cztery bramki, po którym wrócił do kraju i związał się z Wisłą Kraków. Po roku gry przy Reymonta Mateusz Zachara przeniósł się do portugalskiej Tondeli, ale tam spędził raptem pięć miesięcy i odszedł do Rakowa Częstochowa.

Powrót do macierzystego zespołu okazał się totalną klapą. W ciągu dwóch lat Zachara zagrał w 15 meczach i nie zdobył ani jednego gola. W kolejnych sezonach napastnik występował na Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie. Kariera zawodnika, który z orzełkiem na piersi w 2014 zagrał dwa razy (przeciwko Mołdawii i Norwegii), nie potoczyła się tak, jak przewidywano. Teraz 32-latek ponownie będzie grał w Polsce, ale już nie na najwyższym poziomie, a w barwach III-ligowego ŁKS-u Probudex Łagów.

Rundę jesienną Mateusz Zachara spędził na bezrobociu. Poprzedni klub bośniacki Siroki Brijeg nie zamierzał przedłużać umowy z nieskutecznym napastnikiem. Piłkarz przez ostatnie pół roku nie mógł znaleźć sobie pracodawcy, ale 8 lutego ŁKS Probudex Łagów ogłosił, że to właśnie były reprezentant Polski został jego nowym zawodnikiem.

Zachara ma pomóc nowemu zespołowi w rundzie wiosennej w awansie do II ligi, co wydaje się celem możliwym do osiągnięcia. Drużyna z województwa świętokrzyskiego po pierwszej części zmagań zajmuje piąte miejsce w tabeli III ligi i traci zaledwie trzy punkty do prowadzących rezerw Cracovii. To już szóste wzmocnienie ŁKS tej zimy. Wcześniej do składu dołączyli Michał Nowak (Podlasie Biała Podlaska), Jakub Cukrowski (Stal Stalowa Wola), Kacper Chełmecki (Wisła Kraków U-19), Dawid Słabosz (Znicz Pruszków) i Kamil Orlik (Chojniczanka Chojnice).

