Wielki powrót Giovinco do Serie A. Zagra w jednej drużynie z Polakiem

Sebastian Giovinco przed laty był uznawany za największy talent włoskiej piłki. Filigranowy piłkarz zachwycał na boiskach Serie A świetnym wyszkoleniem technicznym i efektownym dryblingiem. 35-letni dziś piłkarz jest wychowankiem Juventusu, którego zawodnikiem był w latach 2006-2015 z kilkoma przerwami na wypożyczenia.

W sumie Giovinco rozegrał w barwach klubu z Turynu 132 spotkania, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 23 asysty. 35-latek ma na swoim koncie także 23 występy w barwach reprezentacji Włoch, z którą zagrał na Euro 2012.

W 2015 roku Sebastian Giovinco dość niespodziewanie zdecydował się jednak opuścić Juventus i przenieść do grającego w MLS Toronto FC. Były to jeszcze czasy, kiedy ten kierunek nie był zbyt popularny, więc Włoch był jednym z tych, którzy rozpoczęli modę na grę za oceanem.

Giovinco wraca do Serie A po siedmiu latach. Zastąpi Gabbiadiniego

Po czterech latach gry w Kanadzie 35-latek przeniósł się natomiast saudyjskiego Al Hilal, z którym rozstał się latem ubiegłego roku. Przez pół roku poszukiwał nowego pracodawcy i wszystko wskazuje na to, że w końcu go znalazł. Jak poinformował na Twitterze Fabrizio Romano, Sebastian Giovinco zostanie nowym zawodnikiem Sampdorii. Dla Włocha będzie to więc powrót do Serie A po siedmiu latach przerwy.

35-latek przeszedł już testy medyczne i oficjalne ogłoszenie jego dołączenia do drużyny Marco Giampaolo to już tylko kwestia czasu. Doświadczony napastnik ma zastąpić w Sampdorii kontuzjowanego Manolo Gabbiadiniego, więc na razie podpisze tylko półroczny kontrakt. Jeżeli jednak pokaże się z dobrej strony, to władze klubu wezmą pod uwagę przedłużenie.

W Sampdorii Giovinco spotka się z Bartoszem Bereszyńskim, który podpisał ostatnio nową umowę. Reprezentant Polski związał się z klubem z Genui do 2025 roku.