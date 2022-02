Rosjanie obawiają się Michniewicza. "Ma doradców". Czerczesow zabrał głos

Już za kilka tygodni reprezentację Polski czeka najważniejszy mecz w tym roku. Nasi kadrowicze pod wodzą nowego selekcjonera Czesława Michniewicza zmierzą się dokładnie 24 marca z Rosją w meczu barażowym o awans na mundial w Katarze. Jeżeli Polakom uda się wygrać to spotkanie to w decydującym starciu o wyjazd na mistrzostwa świata zagrają ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy.

Rosjanie intensywnie rozpracowują reprezentację Polski już od kilku miesięcy, czego nie można powiedzieć o Michniewiczu. Nowy selekcjoner twierdzi, że ma już dokładny plan na pierwszy mecz barażowy, ale dopiero poznaje się z zawodnikami. W ubiegłym tygodniu ruszył w tournee po Europie i spotyka się z poszczególnymi kadrowiczami, którym tłumaczy swoją koncepcję.

Czerczesow zdradza, kogo obawiają się Rosjanie przed meczem z Polską

Pomimo sporego zamieszania w naszej reprezentacji Rosjanie poważnie się obawiają nowego selekcjonera, co potwierdził Stanisław Czerczesow. Były trener Legii Warszawa i selekcjoner reprezentacji Rosji jest przekonany, że Michniewicz na w Rosji swoich ludzi, którzy dostarczają mu niezbędnych informacji.

- Czesław dobrze mówi po rosyjsku. Dzięki temu bez problemu może się zapoznać z tym, co mówi się w mediach, może oglądać mecze ligowe i zbierać informacje. Większość naszych zawodników gra w lidze rosyjskiej, więc Michniewicz może się im przyglądać ze zrozumieniem. Prawdopodobnie ma przyjaciół i doradców w Rosji, którzy pomogą mu w przygotowaniach do meczu z nami. Mnie o drużynę Rosji nie pytał. Zresztą nie udzieliłbym mu żadnych informacji - podkreślił Czerczesow w rozmowie z rosyjskim dziennikiem "Sport-Express".

Były trener Legii został zapytany także o to, kogo oprócz Michniewicza obawiają się Rosjanie. - Roberta Lewandowskiego. W licznych komentarz pod różnymi artykułami o polskim zespole temat naszego kapitana jest wyjątkowo często poruszany. Trudno nie odnieść wrażenia, że kibice z tego kraju boją się o defensywę swojego zespołu w starciu z polskim superstrzelcem - powiedział Czerczesow.

- Drużyna z Robertem i bez niego to dwie zupełnie różne rzeczy. Każdy zespół zależy od swoich liderów. Polska nie jest wyjątkiem i Rosja też nie. W każdym klubie ci, którzy są w najlepszej formie i mają największą siłę przebicia, tworzą atmosferę zespołu. Taką osobą jest Lewandowski. Jeśli jest na boisku, to niewątpliwie jest to duży atut zespołu - zakończył rosyjski szkoleniowiec.

Stanisław Czerczesow jest obecnie trenerem wicelidera ligi węgierskiej, czyli Ferencvarosu, gdzie został zatrudniony w grudniu. Jak do tej pory poprowadził swoją nową drużynę w trzech spotkaniach - dwa z nich przegrał, a jedno zremisował.