Poznaliśmy pierwszego finalistę Klubowych Mistrzostw Świata. Rehabilitacja

Palmeiras pod koniec 2021 roku obroniło tytuł Copa Libertadores, dzięki czemu po raz drugi z rzędu może walczyć o klubowe mistrzostwo świata. Piłkarze Abela Ferreiry w meczu z Al Ahly chcieli zmazać plamę sprzed roku, gdy nie udało im się awansować do finału, lecz musieli uznać wyższość meksykańskiego Tigres UANL (0:1).

Skuteczna rehabilitacja Palmeiras. Zdobywcy Copa Libertadores w finale KMŚ

Przy drugim podejściu Palmeiras już nie pozwolili przeciwnikowi na sprawienie sensacji. Wygrało pewnie 2:0 za sprawą duetu Dudu - Raphael Veiga. W 39. minucie Dudu popisał się świetnym zgraniem z pierwszej piłki i Veiga płaskim strzałem z kilkunastu metrów otworzył wynik spotkania.

Tuż po przerwie Brazylijczycy podwyższyli prowadzenie. Tym razem role się odwróciły - asystował Veiga, a gola w 49. minucie strzelił Dudu, choć strzelcowi należy oddać, że to trafienie zaliczył po efektownym rajdzie przez pół boiska i strzale pod poprzeczkę bramki przeciwnika.

Egipcjanie z Al Ahly, z którego kilku zawodników dopiero co wróciło z Pucharu Narodów Afryki i w większości zaczęli oni mecz na ławce rezerwowych, walczyli o odrobienie strat. W 72. minucie do siatki rywala trafił Mohamed Sherif, ale sędziowie nie uznali gola z powodu spalonego. Gdy dziesięć minut później czerwoną kartkę obejrzał Ayman Ashraf, stało się jasne, że to Palmeiras zostanie pierwszym finalistką Klubowych Mistrzostw Świata.

Drugi półfinał, w którym londyńska Chelsea zmierzy się z saudyjskim Al Hilal, zostanie rozegrany w środę o 17:30 czasu polskiego. Finał Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się z kolei w sobotę.