Guardiola reaguje na pijaństwo swoich piłkarzy. Totalnie zaskoczył

Manchester City bardzo pewnie awansował do 1/8 finału Pucharu Anglii. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiole wywalczyła awans w sobotnim spotkaniu z Fulham na własnym stadionie, które wygrała aż 4:1. Dwie bramki dla mistrzów Anglii zdobył Riyad Mahrez, a po jednym trafieniu zaliczyli John Stones oraz Ilkay Guendogan. Dla gości natomiast trafił utalentowany Fabio Carvalho.

Piłkarze Manchesteru City ruszyli na miasto. Grealish znów przesadził

Po sobotnim spotkaniu piłkarze Manchesteru City postanowili uczcić wywalczony awans, wychodząc wspólnie na miasto, na co miał zezwolić Pep Guardiola. Hiszpan nie przewidział jednak, że niektórzy zawodnicy mogą nieco przesadzić z alkoholem. Tak się właśnie stało z Jackiem Grealishem, który został nagrany przez jednego z kibiców.

Nagranie, na którym angielski skrzydłowy jest w nie najlepszym stanie, błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Oprócz Grealisha widać na nim także bohatera sobotniego spotkania Riyada Mahreza i Kyle'a Walkera. Obaj koledzy 26-latka wydają się być w zdecydowanie lepszym stanie.

Guardiola zaskakuje po wybryku swoich zawodników. "Nie zrobili nic złego"

Po tym jak nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych, można było przypuszczać, że Pep Guardiola będzie wściekły na swoich zawodników. Okazuje się jednak, że stało się zupełnie inaczej. Hiszpan przyznał, że jest zły na swoich zawodników, ale tylko dlatego, że go... nie zaprosili.

- Czy jestem zły? Oczywiście, że jestem zły! Jestem zły, ponieważ mnie nie zaprosili! Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że następnym razem pójdziemy razem na obiad - powiedział trener City na konferencji prasowej przed meczem z Brentford. - Opublikowane wideo nie do końca pokazuje to, co się stało. Wspólny obiad, spędzanie trochę czasu z przyjaciółmi i sztabem. Zawodnicy znają ryzyko, które stwarzają social media, ale wszyscy z nich - Riyad, Kyle, Ally, Jack - nie zrobili nic złego. Ale muszę ich ukarać, nie zaprosili mnie - zakończył Guardiola.

Manchester City jest zdecydowanym liderem Premier League. Nad drugim Liverpoolem ma aż dziewięć punktów przewagi, przy czym drużyna Juergena Kloppa ma jeden mecz zaległy.