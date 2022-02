Jan Błachowicz wyzywa Zoumę po jego bestialskim zachowaniu wobec kota

Kurt Zouma wywołał skandal, po tym jak do mediów społecznościowych trafił film, na którym widać, jak piłkarz West Hamu znęca się nad swoim kotem.

Najpierw Zouma bierze kota na ręce, wynosi do kuchni, po czym upuszcza go i kopie. W kolejnej części nagrania rzuca czymś w zwierzę, a następnie je goni. Na tym jednak nie koniec, ponieważ później piłkarz uderza kota otwartą dłonią prawej ręki.

Zachowanie Zoumy wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, ale wygląda na to, że bestialskie zachowanie obrońcy West Hamu ujdzie mu na sucho. Stacja Sky Sports poinformowała, że brytyjska policja odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Na film Zoumy z kotem zareagował nawet Jan Błachowicz. Były mistrz wagi półciężkiej w organizacji UFC postanowił wysłać do Francuza wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Kurt Zouma, jeśli jesteś takim twardym sku****em, spróbuj mnie kopnąć. Co za kawał g**na. Brak tolerancji dla okrucieństwa wobec zwierząt - napisał na Twitterze Błachowicz.

Sam Zouma wyraził już skruchę, tłumacząc się w angielskich mediach. - Nie ma usprawiedliwienia dla mojego zachowania. Chcę głęboko przeprosić każdego, kto był zdenerwowany przez to nagranie. Chciałbym zapewnić wszystkich, że nasze dwa koty są całkowicie zdrowe. Są kochane i pielęgnowane przez całą naszą rodzinę, a to zachowanie było odosobnionym incydentem, który nie powtórzy się ponownie - stwierdził obrońca, cytowany przez "The Sun".

Zouma jest graczem West Hamu United od lata zeszłego roku. Ekipa prowadzona przez Davida Moyesa sprowadziła Francuza z Chelsea za około 30 milionów funtów. Obrońca rozegrał w tym sezonie 15 meczów, w których strzelił jednego gola. W poprzednim klubie Zouma spędził siedem lat. W międzyczasie Chelsea wypożyczała go m.in do Stoke City i Evertonu.