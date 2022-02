Gwiazdor Liverpoolu nie zamierza przedłużać kontraktu. Już wie, gdzie chce grać

Sadio Mane w minioną niedzielę zrobił to, o czym marzył przez całe życie. 29-letni piłkarz poprowadził reprezentację Senegalu do pierwszego w historii triumfu w Pucharze Narodów Afryki. Jego drużyna w finale turnieju pokonała po rzutach karnych Egipt, którym dowodził inny gwiazdor Liverpoolu - Mohamed Salah. Mane został uznany za najlepszego piłkarza całego PNA, a w swoim kraju stał się bohaterem narodowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny kandydat do medalu IO w skokach

Mane wciąż nie wrócił do Liverpoolu, ponieważ dostał jeszcze wolne od Juergena Kloppa, żeby mógł świętować swój życiowy triumf. Wygląda jednak na to, że po powrocie do klubu czeka go poważna rozmowa zarówno z niemieckim szkoleniowcem jak i władzami klubu.

Polski 21-latek robi furorę we Włoszech. Michniewicz już po niego jedzie

Mane chce odejść do LaLiga. Zamierza zostać najlepszych afrykańskim piłkarzem w historii

Według najnowszych doniesień zagranicznych mediów m.in. portalu Goal.com Sadio Mane zamierza w najbliższym czasie odejść z Liverpoolu. Senegalczyk podjął już decyzję i nie zamierza przedłużać kontraktu z angielskim klubem obowiązującego do 30 czerwca 2023 roku. Piłkarz zamierza bowiem przenieść się do któregoś z dwóch hiszpańskich gigantów - FC Barcelony lub Realu Madryt. Jest to związane z jego przekonaniem, że tylko w jednym z tych klubów może zostać najlepszym afrykańskim piłkarzem w historii.

Z informacji medialnych wynika, że oba klubu byłyby zainteresowane sprowadzeniem Mane. Problemem mogą być jednak oczekiwania finansowe Liverpoolu, który z pewnością będzie chciał w takiej sytuacji jeszcze coś zarobić na zawodniku. Oznacza to, że Senegalczyk pożegna się z Anfield już w najbliższym okienku transferowym.

Piłkarz Premier League znęcał się na kotem. Policja odmawia

Sadio Mane przeniósł się do Liverpoolu z Southampton w lipcu 2016 roku. Od tamtej pory rozegrał już dla klubu z Anfield 244 spotkania, w których zdobył 107 bramek i zaliczył 44 asysty. W tym sezonie natomiast trafiał już do siatki 10 razy w 26 spotkaniach.