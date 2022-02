Piłkarz Premier League znęcał się na kotem. Policja odmawia

Ogromny skandal wybuchł w poniedziałek na Wyspach Brytyjskich za sprawą piłkarza West Hamu Kurta Zoumy. Do mediów społecznościowych wypłynęło nagranie, na którym Francuz znęca się nad swoim kotem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny kandydat do medalu IO w skokach

W pierwszej części wideo widać, jak Kurt Zouma bierze kota na ręce, wynosi do kuchni, po czym upuszcza go i kopie. W kolejnej części Francuz rzuca w zwierzę butem, a następnie je goni. Na koniec kota na rękach trzyma dziecko, a Zouma uderza go otwartą dłonią prawej ręki.

"Dziecko mi umiera, a ja się zajmuję takimi rzeczami". Rzeźniczak odpowiada

Brytyjskie media: Policja odmawia wszczęcia śledztwa ws. Zoumy

Zachowanie piłkarza wzbudziło ogromne oburzenie opinii publicznej, a on sam znalazł się pod lupą obrońców praw zwierząt. West Ham zdecydowanie potępił zachowanie Zoumy, ale nie wiadomo jakich konsekwencji może się spodziewać 27-letni obrońca.

Wygląda na to, że wbrew oczekiwaniom społeczeństwa Zouma uniknie jakichkolwiek konsekwencji prawnych, ponieważ nie będzie nawet śledztwa w jego sprawie. Według informacji uzyskanych przez Sky Sports jego wszczęcia odmówiła brytyjska policja.

Zouma natomiast przeprosił już za swoje zachowanie. - Nie ma usprawiedliwienia dla mojego zachowania. Chcę głęboko przeprosić każdego, kto był zdenerwowany przez to nagranie. Chciałbym zapewnić wszystkich, że nasze dwa koty są całkowicie zdrowe. Są kochane i pielęgnowane przez całą naszą rodzinę, a to zachowanie było odosobnionym incydentem, który nie powtórzy się ponownie – stwierdził obrońca, cytowany przez "The Sun".

PSG zdemolowało mistrzów, a kibice mają dość i ostrzegają. "Nasza cierpliwość sięgnęła granic"

27-letni Francuz trafił do West Hamu United latem zeszłego roku. Londyńczycy sprowadzili zawodnika z Chelsea, płacąc za niego blisko 30 milionów funtów. 11-krotny reprezentant Francji rozegrał w tym sezonie 15 meczów, w których strzelił jednego gola.