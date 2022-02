Szalony plan Buffona. Kolejne wielkie imprezy przed nim?

Po niemal 20 latach spędzonych w Juventusie i rocznym pobycie w PSG pod koniec ubiegłego sezonu Gianluigi Buffon postanowił wrócić do Parmy, w której zaczynał piłkarską karierę. Nie miał dla niego znaczenia fakt, że zespół ten występuje na drugim poziomie rozgrywkowym. 44-latek postawił sobie za cel, aby pomóc mu w powrocie do Serie A.

Ambitny plan Buffona

Choć obecny kontrakt Buffona z Parmą wygasa w czerwcu 2023 roku, w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" otwarcie przyznał, że póki co nie myśli o zakończeniu kariery. - Nie zdziwiłbym się, gdybym był nadal sprawny w wieku 48 lat. Michael Jordan nie wykluczał gry do pięćdziesiątki i w pełni go rozumiem - powiedział.

Celem Buffona jest powrót do reprezentacji Włoch i udział w mistrzostwach świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i USA. - Jeżeli Włochy nie zakwalifikują się do najbliższego mundialu, mogę zagrać na kolejnym. Zawsze używałem mistrzostw świata jako wymówki, gdy pytano mnie, dlaczego wciąż kontynuuję karierę. Prawda jest jednak taka, że powodem jest fakt, iż robię rzeczy, których inni nie robią. Muszę szanować wybory mądrego człowieka, takiego jak Roberto Mancini - dodał.

Niezwykła kariera Buffona w reprezentacji

Gianluigi Buffon po raz pierwszy w reprezentacji Włoch zagrał w październiku 1997 roku. Od tamtego czasu rozegrał w narodowych barwach aż 176 spotkań, sięgając w 2006 roku po mistrzostwo świata. Po raz ostatni z kolei zagrał w meczu kadry w marcu 2018 roku.

W obecnym sezonie 44-latek jest numerem jeden w bramce Parmy. Do tej pory Buffon rozegrał 21 meczów, w których siedmiokrotnie zachowywał czyste konto. Jego drużyna zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Serie B, a do miejsca premiującego udziałem w barażach o awans traci siedem "oczek".