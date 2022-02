Odejście Jesusa Jimeneza już od kilku dni wydawało się przesądzone. W poniedziałek Górnik Zabrze poinformował, że piłkarz po 3,5 roku gry faktycznie opuszcza zespół. Kwota transferu nie została ujawniona, ale Kanadyjczycy zapłacili prawdopodobnie 650 tys. euro, bowiem taka klauzula odstępnego widniała w kontrakcie 28-latka.

Jesus Jimenez przenosi się z Górnika Zabrze do Toronto FC

Górnik Zabrze poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o odejściu Jesusa Jimeneza, podziękował mu za 3,5 roku gry w jego barwach i przygotował kompilacje jego najlepszych zagrań.

"Kariera piłkarska jest jak podróż(...) Odchodzę z Górnika, ale Górnik będzie ze mną na zawsze! @J10Jimenez DZIĘKUJEMY!!!. Dziękujemy za bramki, za asysty, za wszystko co dałeś Górnikowi! W Zabrzu, zawsze będziesz witany jak w domu! Powodzenia w @TorontoFC" - czytamy na Twitterze "Górników".

Nowy klub również powitał już piłkarza na swoich kanałach. Toronto FC zostało założone w 2005 roku i mimo krótkiej historii zdołało już święcić wiele ważnych sukcesów. Klub ma na swoim koncie m.in. siedem mistrzostw Kanady, a w 2017 roku udało mu się wygrać całą MLS. Kanadyjczycy również dwukrotnie dochodzili do finału tych rozgrywek w 2016 i 2019 roku.

Hiszpan zapisał piękną kartę w Górniku. Teraz zagra w jednym klubie z mistrzem Europy

Jesus Jimenez do zabrzańskiego klubu przeszedł w 2018 roku z C.F. Tavalera de la Reina i bardzo szybko stał się nie tylko gwiazdą całej ligi. W drugim i trzecim sezonie na poziomie PKO BP Ekstraklasy udało mu się zdobyć po 12 bramek, a w bieżącej kampanii zdążył już strzelić osiem goli i dołożyć do tego cztery asysty.

Hiszpan w barwach Górnika Zabrze zgromadził łącznie 121 występów, w których zdobył 37 goli oraz 22-krotnie obsługiwał partnerów ostatnimi podaniami. 28-latek z nowym klubem związał się do 31 grudnia 2024 roku, a w kontrakcie znalazła się opcja przedłużenia współpracy o następne 12 miesięcy.

Jimenez trafi na doborowe towarzystwo w Tornoto FC. W klubie już występuje dobrze znany kibicom w Europie Jozy Altidore, ale prawdziwa gwiazda do składu dołączy dopiero latem. Toronto porozumiało się bowiem z SSC Napoli co do pozyskania Lorenzo Insignie, który jest kapitanem neapolitańczyków i gwiazdą Serie A oraz aktualnym mistrzem Europy z reprezentacją Włoch. Skrzydłowy ma przenieść się za ocean w lipcu.

