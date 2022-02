Juranović bohaterem hitowego transferu? Legia może na nim sporo zarobić

Josip Juranović był w ubiegłym sezonie jednym z najlepszych zawodników Legii Warszawa, która sięgnęła po mistrzostwo Polski. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Chorwacji na Euro 2020, gdzie obrońca rozegrał nawet dwa spotkania. Równie dobrze Chorwat spisywał się także na początku sezonu, kiedy Legia walczyła o europejskie puchary.

W związku z tym jednak Juranović wzbudził ogromne zainteresowanie klubów zagranicznych i ostatecznie przeniósł się do Celticu Glasgow. Od samego początku swojej przygody w Szkocji Chorwat wskoczył do pierwszego składu swojej nowej drużyny i szybko stał się tam wielką gwiazdą. 26-latek rozegrał już na Wyspach Brytyjskich 26 spotkań, w których zdobył cztery bramki.

Szykuje się kolejny transfer Juranovicia? Kluby Premier League obserwują byłego gracza Legii

Świetne wejście Juranovicia do Celticu Glasgow może sprawić, że piłkarz zaraz zmieni klub po raz kolejny. Według najnowszych doniesień portalu Meczyki.pl Chorwat wzbudził ogromne zainteresowanie wśród kilku klubów Premier League. Jednym z nich jest Leicester City, które poszukuje wzmocnień do bardzo słabo spisującej się w tym sezonie formacji obronnej.

Ewentualny kolejny transfer Juranovicia jest także dobrą informacją dla Legii Warszawa. Mistrzowie Polski sprzedali latem Chorwata za "zaledwie" 2,5 miliona euro, co rzeczywiście wydaje się dość niską kwotą jak za zawodnika tej klasy.

Teraz jednak Legia będzie miała szansę na kolejny zarobek, ponieważ przy sprzedaży 26-latka do Celticu zapewniła sobie 10 procent od kolejnego transferu. Celtic ma natomiast wyceniać go na co najmniej 10 milionów euro.