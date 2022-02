Bramkarka nagle padła na murawę. Parszywe zachowanie rywalek. "Wstyd" [WIDEO]

W ramach 6. kolejki meksykańskiej ligi MX kobiet Atletico de San Luis podejmowało u siebie Tolucę. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a przyjezdne kończyły to spotkanie w dziesiątkę. W jego trakcie doszło jednak do zdarzenia, które spotkała fala krytyki, bowiem zachowanie jednej z piłkarek było dobitnym przykładem tego, jak sportowiec nie powinien się zachowywać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Oficjalnie: Reprezentant Niemiec przechodzi z Bayernu do BVB. Bayern w szoku

Piłka nożna. Wykorzystała kontuzję rywalki, żeby zdobyć gola

W 34. minucie bramkarka Atletico de San Luis chciał przechwycić podanie od koleżanki z drużyny, która wygoniła ją nieco do narożnika pola karnego. Niestety Stefani Jiménez źle nastąpiła na nogę i runęła na murawę bez kontaktu z rywalką. Zawodniczka, leżąc zwijała się z bólu, ale gra... była kontynuowana.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Piłkarka Tolucy dopadła do futbolówki i dośrodkowała w pole karne. Tam piłkę do pustej bramki skierowała Stephanie Baz. Zawodniczki gości od razu zaczęły protesty, bo nie spodziewały się, że przeciwniczki będą grały dalej. To niesportowe zachowanie nie przeszkodziło jednak arbitrowi, aby uznać trafienie.

W przypadku kontuzji bramkarza grę należy przerwać, ale przepisy Meksykańskiej Federacji Piłki Nożnej nie wskazują na wstrzymanie gry w takiej sytuacji. Dlatego sędzia działał zgodnie z regulaminem, ale jego zachowanie, a zwłaszcza postawa piłkarek Tolucy została skrytykowana.

Ben Arfa show. On znowu czaruje. Co za popis [WIDEO]

Piłkarki zapomniały o fair play. "Pozwoliłbym sobie strzelić gola"

"Zła i wstydliwa postawa", "To nie jest prawdziwa sportowa rywalizacja" - z takimi opiniami na temat zachowania piłkarek Tolucy można spotkać się na Twitterze. Głos w tej sprawie zabrał trener klubu Jesús Padrón, który był wyraźnie niezadowolony z tego zajścia.

- To są wartości, którymi musimy się kierować w lidze, w sporcie. Jako dyrektor techniczny stawiam się na miejscu Toluki, decyzja jest skomplikowana. Pozwoliłbym sobie strzelić gola, chciałbym, żebyśmy byli przykładem, to właśnie byśmy zrobili w drużynie - powiedział na konferencji prasowej.

Zwrócił również uwagę, że podobny przypadek do tego, który miał miejsce w meczu, może mieć miejsce w innym spotkaniu, dla którego chciałby, aby Toluca Femenil pozwoliła strzelić bramkę "Uczciwej gry", aby dawać dobry przykład.

Stefani Jiménez doznała bolesnego urazu kolana, ale okazał się on na szczęście niegroźny. Meksykańską bramkarkę czekają prawdopodobnie tylko dwa tygodnie bez treningów.

Farsa na koniec Pucharu Narodów Afryki. Niezrozumiałe zachowanie Infantino