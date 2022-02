Ben Arfa show. On znowu czaruje. Co za popis [WIDEO]

W minioną niedzielę zakończyła się 23. kolejka Ligue 1. W ostatniej odsłonie tej serii spotkań broniące tytułu LOSC Lille zmierzyło się z wicemistrzem - Paris Saint-Germain. Teoretycznie więc zapowiadało się świetne, wyrównane widowisko, ale niestety drużyna gospodarzy jest tylko cieniem tej z poprzedniego sezonu i zupełnie sobie nie poradziła z gwiazdorską ekipą Mauricio Pochettino.

Początek nie wyglądał jeszcze najgorzej, ponieważ po stracie bramki Lille potrafiło jeszcze odpowiedzieć trafieniem Svena Botmana, ale to wszystko, na co było stać gospodarzy. Dalsza część meczu należała już tylko do zawodników PSG, którzy strzelili jeszcze cztery bramki i triumfowali ostatecznie aż 5:1.

Trener Lille Joceyln Gouvernnec wbrew pozorom ma po tym spotkaniu jeden powód do zadowolenia. Jest nim nieco zapomniany już Hatem Ben Arfa. Doświadczony Francuz po półrocznym poszukiwaniu klubu trafił zimą do drużyny mistrzów Francji i wygląda na to, że jest w całkiem niezłej formie.

Znany ze świetnego wyszkolenia technicznego piłkarz dał w niedzielę prawdziwy popis swoich umiejętności przy bramce Svena Botmana. Francuz ośmieszył kilka gwiazd drużyny przeciwnej efektownym dryblingiem i bardzo dobrze dograł do znajdującego się w polu karnym Holendra, który pewnie umieścił piłkę w siatce.

Nagranie niesamowitej akcji Ben Arfy natychmiastowo obiegło media społecznościowe i wprawiło w zachwyt kibiców. Pojawiła się nadzieja, że być może uda się jeszcze wydobyć z Francuza drzemiący w nim potencjał, który pomoże Lille w tym sezonie. Jak do tej pory 34-latek rozegrał w nowym klubie dwa spotkania, w których zaliczył właśnie jedną asystę. Jednak dopiero w spotkaniu z PSG wystąpił od pierwszej minuty.