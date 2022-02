Luksusowy prezent dla Ronaldo na 37. urodziny. Georgina się szarpnęła

Cristiano Ronaldo przechodzi ostatnio bardzo trudne chwile. Jego wielki powrót do Manchesteru United zdecydowanie nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażał. Drużyna zawodzi na całej linii, a on sam również nie jest w ostatnich tygodniach tak skuteczny jak zawsze. Portugalczyk po raz ostatni strzelił bramkę 30 grudnia, a Manchester zajmuje dopiero 7. miejsce w Premier League. Na dodatek w miniony weekend został wyeliminowany z Pucharu Anglii przez Middlesbrough.

Cristiano Ronaldo dostał prezent warty fortunę. Ogromna radość piłkarza

Zdecydowanie lepiej niż na boisku w ostatnim czasie Cristiano Ronaldo radzi sobie w życiu rodzinnym. Gwiazdor Manchesteru United spodziewa się kolejnych potomków, ponieważ w ciąży bliźniaczej jest jego partnerka Georina Rodriguez.

Argentynka nie zapomniała o urodzinach swojego ukochanego, który 5 lutego skończył 37 lat. Z tej okazji Georgina kupiła Cristiano bardzo drogi i luksusowy prezent, którym jest nowiutki Cadillac Escalade. Auto jest warte co najmniej 100 tysięcy dolarów!

Samochód robi ogromne wrażenie przede wszystkim swoimi gabarytami, ponieważ ma aż 6 metrów długości, więc rzuca się bardzo w oczy. Wydaje się też być idealny dla sporej rodziny Portugalczyka.

Od dawna znane jest ogromne zamiłowanie Cristiano Ronaldo do luksusowych i drogich samochodów. Przez wiele lat swojej kariery Portugalczyk uzbierał dość pokaźną kolekcję, w której znajdują się takie modele jak: Bugatti Chiron, Ferrari 599 GTO, McLaren Senna, Bugatti Veyron czy Lamborghini Aventador.