Wieczysta oszalała. Chcą byłą gwiazdę Legii. Strzelał Realowi

Thibault Moulin występuje w klubie Academica Clinceni. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w lidze rumuńskiej, ale możliwe, że jego licznik zaraz się zatrzyma. - Klub boryka się z dużymi problemami finansowymi, a sam piłkarz od kilku miesięcy ma kłopot z regularnym otrzymywaniem pensji. Niewykluczone, że jego umowa wkrótce zostanie zatem rozwiązana. Jeśli do tego dojdzie, szansę na powrót do Polski znacząco wzrosną - czytamy na portalu transfery.info.

Moulin to piłkarz, którego nie trzeba przedstawiać polskim kibicom, bo w barwach Legii Warszawa rozegrał 70 spotkań (strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst). Grał też w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/17. Strzelił nawet gola w pamiętnym zremisowanym meczu z Realem Madryt (3:3).

Co ciekawe Legia to klub, w którym Moulin rozegrał najwięcej meczów w trakcie kariery. Polskę opuścił w styczniu 2018 roku, gdy PAOK Salonika zapłacił za niego blisko 1,5 miliona euro. Od tego czasu pomocnik zwedział także takie kluby, jak: Ankaragucu, AO Xanthi i MOS Caen, skąd rok temu trafił do ligi rumuńskiej.

Wieczysta Kraków kolekcjonuje uznanych piłkarzy

Wieczysta Kraków lubi zaskakiwać. Dwa tygodnie temu trener Franciszek Smuda otrzymał nowego piłkarza. Został nim Maciej Jankowski, który opuścił Stal Mielec. Nie możemy jednak mówić o wielkiej sensacji, bo klub Wojciecha Kwietnia w przeszłości zakontraktował już takich piłkarzy, jak: Łukasz Burliga, Sławomir Peszko (kapitan zespołu), Radosław Majecki czy Michał Miśkiewicz.

Wieczysta występuje w IV lidze (piąty poziom rozgrywkowy) i jest liderem zachodniej grupy małopolskiej. Po 17 kolejkach ma 47 punktów. Jeszcze większe wrażenie robi ich bilans bramkowy. Zespół Smudy zdobył 79 bramki, a stracił zaledwie 10.