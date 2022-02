Gwiazda Realu Madryt chce skończyć karierę i zostać modelem. Zdradził swój ostatni cel

Powoli dobiega końca wieloletni związek Marcelo z Realem Madryt. Brazylijski lewy obrońca trafił do stolicy Hiszpanii w styczniu 2007 roku z Fluminense i po ponad 15 latach jego pobyt najprawdopodobniej się zakończy. Kontrakt 33-latka wygasa wraz z końcem czerwca i nic nie wskazuje na to, aby miał on zostać przedłużony.

Marcelo zakończy karierę?

Powodem, dla którego klub ze stolicy Hiszpanii nie planuje przedłużać umowy z Marcelo jest jego słaba forma. Od kilku miesięcy Brazylijczyk spisuje się znacznie poniżej oczekiwań i rzadko pokazuje się w wyjściowym składzie. Media początkowo spekulowały, że lewy obrońca może wrócić do ojczyzny.

Teraz zupełnie inne i mocno zaskakujące doniesienia na temat dalszych planów Marcelo przekazała stacja radiowa "Cadena COPE". Hiszpańscy dziennikarze poinformowali, że wraz z zakończeniem obecnego sezonu Brazylijczyk nie będzie kontynuował kariery w jakimkolwiek innym klubie i zakończy piłkarską karierę.

Marcelo chce być modelem

Zanim do tego dojdzie, Marcelo chce pobić rekord zmarłego niedawno Paco Gento. Brazylijczyk chciałby przegonić legendarnego zawodnika "Królewskich" pod względem zdobytych trofeów w klubie ze stolicy Hiszpanii. Tegoroczny triumf w Superpucharze Hiszpanii był 23. tytułem zdobytym przez 33-latka w Realu. Aby wyprzedzić Gento, "Los Blancos" musieliby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii lub wygrać Ligę Mistrzów.

Media podały ponadto, że Marcelo ma już plan na życie po zakończeniu piłkarskiej kariery. Brazylijczyk rzekomo chciałby zostać profesjonalnym modelem. W pierwszym kroku ma się związać z jednym z amerykańskich producentów bielizny.

W obecnym sezonie Marcelo rozegrał zaledwie 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których nie strzelił ani jednej bramki i nie zanotował ani jednej asysty.