Ronaldo znów może problemy z prawem. Media: Chciał uniemożliwić publikację akt

Gwiazdor Manchester United został oskarżony o zgwałcenie obywatelki Stanów Zjednoczonych Kathryn Mayorgi w pokoju hotelowym w 2009 roku. Miało do tego dojść na kilka tygodni przed głośnym, wielomilionowym transferze Portugalczyka z ekipy "Czerwonych Diabłów" do Realu Madryt.

Cristiano Ronaldo chciał zapobiec wypłynięciu dokumentów

Zarzut, któremu Ronaldo zawsze zaprzeczał, po raz pierwszy wyszedł na jaw w 2018 roku po dochodzeniu przeprowadzonym przez niemiecki magazyn "Der Spiegel", na podstawie informacji uzyskanych przez portal Football Leaks.

Brytyjski "The Mirror" przekazał z kolei, że Ronaldo wciąż walczy z próbą udostępnienia gazecie "The New York Times" dokumentów, które są przetrzymywane przez policję z Las Vegas. Prawnicy Portugalczyka twierdzą, że informacje te zostały pozyskane nielegalnie przez Football Leaks i stanowiły naruszenie tajemnicy adwokackiej.

Prawnicy Kathryn Mayorgi twierdzą natomiast, że informacje nie powinny być publikowane, dopóki sąd nie ogłosi, czy naruszają one prawa piłkarza, ale uważają, że pozostałe dokumenty, o których mówi się, że jest ich ponad 400, powinny zostać ujawnione w "The New York Times". W ostatni wtorek sędzia Jennifer A Dorsey wysłuchała argumentów prawnych z obu stron. Ostateczna rozprawa ma się odbyć w "późniejszym terminie" - podają brytyjskie media.

Ronaldo odrzuca wszelkie zarzuty

Według "The Mirror" i "Der Spiegel" Cristiano Ronaldo miał już 12 lat temu dogadać się z Amerykanką. Za brak ujawniania szczegółów całej sprawy Mayorga miała otrzymać od Portugalczyka 375 tysięcy funtów. W 2018 roku kobieta próbowała jednak obalić pierwotną ugodę.

Zachęcona przez ruch #MeToo przeciwko nadużyciom seksualnym po oskarżeniach przeciwko hollywoodzkiemu producentowi Harveyowi Weinsteinowi i innym znanym postaciom Mayorga ponownie wróciła ze sprawą do mediów. Obecnie kobieta domaga się 56 milionów funtów odszkodowania i poniesienia wszelkich kosztów.

W 2018 roku Ronaldo po raz ostatni publicznie zabrał głos w sprawie oskarżeń. - Stanowczo zaprzeczam stawianym mi oskarżeniom. Gwałt to odrażająca zbrodnia, która sprzeciwia się wszystkiemu, w co wierzę - mówił.